影后湯唯轉做才女　與朴海日激罕對話紀錄曝光

女星湯唯去年憑朴贊郁執導的《分手的決心》摘下韓國青龍獎影后，成為該獎史上首位華人影后，今年她為了該片首次涉足出版界，獲朴導全力支持將分鏡劇本推出華文版，湯唯親自策劃出版新書《分手的決心——分鏡本》，154幕分鏡圖細緻縝密，包含了導演、編劇與分鏡畫師的心思心血，書中亦附有朴導、編劇、湯唯及男主角朴海日的極罕對談紀錄，還有湯唯挑選的劇照製成的明信片。

對於湯唯而言，《分》片乃她首次在電影開拍前能閱讀整份分鏡劇本：「從演員角度看，看分鏡就如同導演在一場一場地和我講戲。」更指相信分鏡劇本像交流的工具，能夠幫助參與拍攝的所有人提前瞭解導演的想法，她還憶述在片場時，雖然導演只是靜靜坐着，但每個人都知道自己該做甚麼，那種狀態是她在拍攝現場很少遇到的，卻也令她感到非常舒服安心，因此，她產生了出版新書的念頭，及後更付諸行動：「我想做的，只是純粹的搬運工，將我認為很好的、可以學習的東西，帶給更多有可能需要讀到的人。」

談到出版過程難題，湯唯笑言最困難的是向導演展示她「出版的決心」！最終朴導除了被打動，既讓湯唯成功策劃並出版《分》書，為慶祝新書下月初面世，湯唯及朴導將於同日現身《分》片的特別放映活動，並出席映後分享會，分享交流關於該書的創作點滴。