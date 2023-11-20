Stelvio Quadrifoglio嗜辣「意粉」必試

不少車廠都有它們的高性能代名詞，大部分都以簡單字母代表，而愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo)則是無論讀音和串法都長人一截的Quadrifoglio (意大利語四葉草的意思)。最近筆者試駕了掛上四葉草徽飾的全新抵港Stelvio Quadrifoglio高能性四驅SUV，享受瞬間爆上逾6,500rpm轉數紅區，期間伴隨着速度、力量和喉聲的狠勁與興奮快感。

擁有3.8秒0~100km/h加速實力的Stelvio Quadrifoglio，以一具安裝在底盤較低位置、源自法拉利的90°夾角2.9L V6全鋁合金雙渦輪增壓引擎作動力核心，低重心、輕巧緊湊之餘，增壓壓力逾2.4Bar(35 psi)，600Nm峰值扭力能於2,500至5,000rpm之間平坦維持，當轉速指針舉升到6,500rpm，馬力更達到520hp高位，沉穩厚實喉聲亦從後方四出排氣喉傳來。

該引擎與經調校、具鎖定離合器的ZF 8前速自動波箱合拍得很，並會根據在Alfa DNA Pro所選擇的駕駛模式提供相應的性能及操控調節。處於「D」(Dynamic)模式或RACE模式時，由引擎、加速腳踏、波箱、轉向操控及四出排氣喉等反應顯得尤其敏銳，起步加速響應性極高。面對較高速的連續攻彎，只需動動手指輕撥附設在軚環後方大型鋁合金+/-撥片，升降波檔爽快直接。

同時得益於由愛快與法拉利高級工程師共同開發的賽車級Giorgio專利平台，超輕量化兼高剛性之餘，亦成就近乎完美的 50/50 重量分布。配合機械限滑差速器、具動態轉向扭矩的QV調校電動轉向輔助系統、主動式懸掛系統、Brembo制動系統等，帶來極準繩的轉向、極穩紮的過彎及極高效的制動表現。

規格表

車型：5門5座位高性能SUV

引擎：90°夾角V6雙渦輪增壓

容積：2,891c.c.

最大馬力：520hp/6,500rpm

最大扭力：600Nm/2,500~5,000rpm

傳動：ZF 8前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.8秒

極速：285km/h

綜合油耗：11.8L/100km(WLTP)

車身體積：4,702×1,955×1,681mm（長×闊×高）