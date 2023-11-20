魏浚笙新歌加插神秘「四字詞語」：大家猜中有獎

今年闖樂壇的魏浚笙（Jeffrey）明天 （21日）推出今年壓軸新歌《我的世界地圖》，挑戰輕快曲風，更邀王菀之（Ivana）作曲，並繼續由黃偉文（Wyman）填詞。Jeffrey表示：「我同Ivana前輩除咗合作過《超神經械劫案下》之外，仲合作咗兩套未上映嘅電影。我私下有請教佢嘅演戲心得，又會交流一下對音樂嘅諗法，當佢知道我好苦惱應該做一首點樣嘅新歌嘅時候，佢即時義不容辭，一口答應幫我作曲，仲為我度身訂造咗不一樣嘅輕快曲風，真的好多謝Ivana『加持』。」Ivana也有在社交網站轉發Jeffrey出新歌的喜訊，並寫道：「寫歌嚟講，我好揀擇！你？好！」而4度合作的Wyman同樣在社交網站為Jeffrey宣傳新歌，Wyman寫道：「真心愛錫嘅小朋友。因為保育佢，就好似保育世界上最後一棵真誠。」

Jeffrey希望可以透過新人年的壓軸新歌為大家帶來正力量，只要大家意志堅定，就能夠闖出屬於自己的世界，Jeffrey說：「新人年嘅4首歌都有Wyman前輩助力，喺新歌入面，佢完美咁講咗我選擇當獨立歌手嘅原因，沿途經歷過嘅風景，以及不斷調整嘅心態。」他坦言獨立歌手無疑擁有很大自由度，同時亦要面對很多困境，最重要的是要聽從自己的內心，不一定要跟從前人規劃過的路去走才是王道。」而歌詞中加插了Jeffrey特色的四字詞語，他笑言：「保證大家一聽到呢個四字詞語就會諗起我，我錄音時都邊唱邊會心微笑，希望大家到時估吓，猜中有獎，哈哈！」