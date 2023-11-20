胡杏兒生日孖老公飛日本過二人世界　兩公婆玩乜令佢肥8磅

藝人胡杏兒和張兆輝齊出席首度結緣的電影《困獸》首映禮，圈中好友楊玉梅、胡鴻鈞、丁子朗及《聲夢傳奇2》參賽者文佐匡等入場支持。杏兒大讚飾演其老公的張兆輝演技了得：「好難有呢個機會。」又指在新片其角色好特別，雖然是演江湖大嫂，但少霸氣，以溫柔居多：「係新挑戰，好多內心戲。」而飾演社團大佬的張兆輝就話角色是新嘗試：「好型又有威嚴。」又指其中一場動作戲拍足7至8日，有爆破又要淋雨，亦曾因打鬥戲太激烈而受傷，但堅持負傷頂到最後。

剛和老公在日本慶完生返港的杏兒，指今次撇低3位寶貝仔和老公過6日二人世界，問到是否趁機造人？她怕怕謂：「冇呀，我哋每年都有二人世界嘅，老公送咗個旅程畀我做生日禮物，（兩公婆玩乜？）冇玩機動遊戲，都係食嘢啦，我肥咗8磅。」

稍後將偕「胡說八道」的圈中姊妹到洛杉磯及三藩市登台的杏兒，問到不用收身減肥？她即說姊妹團見其食物相也問她可擔心身形，不過她有信心可極速減磅，問到以女團身份登台，可會性感造型演出，她就推波給團友黃智雯：「交畀佢性感擔當，台慶嗰晚佢咁性感，不過我啲衫都ok嘅，唔係露就係性感嘅。」又謂老公和囝囝就會同行登台，25號聖誕節就落機留港過佳節。

而張兆輝亦偕吳啟華，陶大宇組男團到佛山唱騷，問到男子組可會騷肌演出？他就謂：「我哋着西裝，啲男人味就走晒出嚟啦。」