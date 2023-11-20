李美慧一屋名牌寵物　給遺棄貓狗家庭溫暖

百億豪門少奶奶李美慧（Vivi）愛心爆棚，支持領養及寄養，經她手湊大的寵物近廿隻之多，屋企現有一貓一狗一鸚鵡，各有故事。貓咪是英國短毛貓，原本是名種貓，但遭繁殖場嫌醜樣當垃圾掉棄，身世可憐，幸獲義工拯救交由她領養重生。狗狗是史賓格犬，屬紀律部隊的緝毒犬，因先天殘障，前臂關節嚴重變形被迫提早「退休」。鸚鵡仍自來鳥，出現她家露台時，又瘦又污糟，飽受風霜，經Vivi悉心照料下，現在變成美麗鳥，Vivi給3隻動物家庭溫暖，搞笑地給每位成員改名變「名牌」，貓女叫「Chloe」、狗女叫「Dior」，鸚鵡叫「Chanel」，成為名門寵物。

Vivi領養動物前不睇樣、不看性別、也不理會是否健康，緝毒犬原本有兩隻，另一隻「退休」前患過癌，有心理準備隨時癌病復發，Vivi都堅持領養，幾年前狗狗離逝，留下來的「Dior」除了本身殘障問題，近年又患有白內障眼疾，或有機會視力轉差，她都不介意：「只要屋企嘅擺設唔好改變就無問題。」提到以前另一隻貓咪因盲眼，去到新屋時誤掉下樓，上了沉重的一課。每一次動物離開，她都好傷心，會安慰自己，起碼曾經讓牠們感受到家庭溫暖，她說：「真係好神奇，以前拍劇集《宮心計2深宮計》喺橫店好長時間，有隻流浪狗成日跟住我，但套劇拍完我要返香港，喺當地幫佢搵咗個新主人，定時會寄狗糧畀佢，可惜後來聽新主人講有日狗狗出門便無再回家。」5歲的長女也她感染很喜歡小動物：「囡囡6個月大識爬，有日發現她唔見咗，原來爬到枱底同貓狗玩。自小就好有愛心，街上小蜜蜂跌落地都會拯救，照顧小動物亦訓練她的責任感，遲啲會帶佢做狗義工，佢話想將來做動物醫生，希望佢做到。」