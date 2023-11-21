【是日通勝】

農曆十月初九

癸卯年 癸亥月 癸未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、開市、交易

忌：乘船、渡水、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：16、27、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：久坐無益，抽空出外走走，有利身心健康。

金牛座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

雙子座：各方面運勢都很好，可望迎來愉快的一天。

巨蟹座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

獅子座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

處女座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天秤座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

天蠍座：笑多一點有利運勢，凡事應向好的方面想。

人馬座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

山羊座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

水瓶座：懷着一顆善心，遇上衰運也可以大步檻過。

雙魚座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）牛 人緣差

鼠：心不在焉，做事不夠專注，易犯小人。

牛：是日沖煞，霉運籠罩，人際關係欠佳。

虎：桃花超旺，感情生活愜意，心情靚爆。

兔：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

龍：頭昏腦脹，工作易出錯，宜好好休息。

蛇：講多錯多！宜少說多做，以免得罪人。

馬：才思敏捷，可為事業發展帶來推動力。

羊：眼光不錯，易買到物美價廉的好東西。

猴：貴人助力強，有力迎接職場上新挑戰。

雞：做起事來快靚正，有力擺平棘手問題。

狗：財運低迷，易入不敷出，花錢要審慎。

豬：人緣好，與人閒聊也能獲得有用資訊。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

六獸

在占卜預測學上，最為流行且受歡迎，也為較多玄學家研究的方法便是金錢卦，又名六爻卦，但最多人稱之為文王卦，相傳是由周文王發明的。此種占卦方式是用三枚銅錢及一龜殼為工具，當起了卦象之後，還會依據起卦當日之天干起六獸以之配合。

所謂六獸，包括青龍、白虎、朱雀、勾陳、螣蛇、玄武。如甲乙日問卜，由初爻起青龍，二爻起朱雀，三爻起勾陳，四爻起螣蛇，五爻起白虎，六爻起玄武。若丙丁日問卜，便由初爻起朱雀、勾陳、螣蛇、白虎、玄武、青龍。若戊日問卜便初爻起勾陳、螣蛇、白虎、玄武、青龍、朱雀。若己日問卜便初爻起螣蛇、白虎、玄武、青龍、朱雀、勾陳。若庚辛日問卜便初爻起白虎，壬癸日由初爻起玄武。

通常而言青龍主吉慶、喜悅、幸福、享樂。朱雀主口舌是非、能言喜辯、快速、火光。勾陳主糾纏不清、延遲、牽制勾絆、田土。螣蛇主虛驚、疑惑、怪異、陰靈、陰私、冥冥中注定，白虎主血光手術、損傷、喪事、痛苦、死方、煞氣。玄武主暗昧私情、欺騙、虛偽、陰險、不正派。故此六獸配合卦中之人物，便可占算其人之性格好壞、忠好賢愚，是否適合相交了。