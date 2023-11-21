「盲女始祖」林心如手機不離手　變反面教材被囡囡喪寸

藝人林心如出道多年，有着唔少經典代表作，其中更因喺戲劇《環珠格格》及《地下鐵》都係飾演盲人嘅關係，曾畀網友封為「盲女始祖」。而日前，受邀出席活動嘅佢，亦喺活動上分享自己拍戲因長時間戴隱形眼鏡嘅關係，造成眼睛乾澀、泛紅，最後決定去做矯視手術，並透露因為醫生要佢注意早發性白內障，所以現實生活中特別注意眼睛健康。

林心如透露平時為咗保護眼睛，喺黑暗環境下係唔會使用3C產品，亦唔鍾意用手機追劇：「因為我要看演員的細部表情。」不過林心如亦坦言自己係3C產品重度使用者：「手機紀錄我一天使用時間大概6至8小時，連按摩躺着都會用。」雖然佢自己本人好想戒咗呢個壞習慣，並且嚴禁女兒接觸藍光，不過佢自己都表示好難：「學校會需要下載閱讀APP，所以還是會讓她看，但我會跟她說每次只能看20分鐘。」有時甚至仲會畀阿女抱怨：「去接她的時候，本來規定在車上不能看手機，跟她說她就會回『你剛剛在看』。」認真令人難以反駁呀！

林心如亦分享以前拍戲長期會戴隱形眼鏡，眼睛容易乾澀、泛紅，之後就去咗做激光矯視手術，不過依家因為常期使用平板，閱讀大量劇本等資料，容易令眼睛疲勞，明顯Feel到眼睛老化緊。因此，佢亦分享道自己嘅護眼秘方：「每三個月會去眼科做檢查，每年會做視野檢查來預防青光眼，平時也會補充葉黃素保護眼睛。」