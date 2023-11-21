Shakira被告逃稅開審前達成協議被罰款六千萬港元

哥倫比亞天后Shakira去年7月她被西班牙政府控告拖欠2012年至2014年合共1,450萬歐羅(約1.2億港元）入息稅，案件昨日於庭上開審，她亦有現身法院。一經定罪，最高刑罰是入獄8年以及被罰款2,380萬歐羅（約2億港元）。

最終Shakira於開庭前與當地的檢察官達成協議，最終被罰款750萬歐羅（約6,397萬港元）了事逃過8年牢獄之災。雖然認罪，但她仍然不太甘心，於庭上發表一份長篇聲明，除了強調自己絕對沒有蓄意逃稅外，更稱為了自己與孩子的最佳利益，才接受協議。她表示今次事件結束後，她就能把全力放在演藝的工作上，她覺得有時間給心愛的孩子和她的事業，其實已經算是贏了一仗。去年Shakira被告時曾聲稱自己目前長住邁阿密因而不需報稅，但後來發現她於2012年至2014年期間每年都有於西班牙居住超過半年，並於2012年5月在巴塞隆拿購買一間屋與當時男友碧基以及兒子一同入住，因而需要申報稅收。

雖然2012年至2014年的欠稅案件結束，但今年9月西班牙政府追討的2018年670萬歐羅（約5,534萬港元）入息欠稅案件仍有待審理。