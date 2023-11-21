葡萄酒清酒雞尾酒　美食任配

品嘗紅肉歎紅酒、海鮮配白酒、吃大閘蟹配花雕看似約定俗成，其實Wine Pairing的配搭千變萬化，無論是清酒、葡萄酒和啤酒，又或是吸睛的雞尾酒，配中西日菜都無問題，在專人配搭下，美食和美酒相遇，更是妙不可言。

清酒配廣東海鮮菜

清酒擁有的谷氨酸會和海鮮的肌苷酸產生協同效應，提升海鮮的甜味，讓大家味蕾感受到旨味。每年一度為期1個月的SEAFOOD LOVES SAKE於11月17日開始，今次大會以「廣東海鮮料理 × 日本清酒」作主題，和多間高級中菜廳合作推出期間限定菜單。好似The Chinese Library就有鮮沙薑蟶子王配出羽櫻清酒純米大吟釀、龍皇披珍珠甲配南部美人純米酒、豆酥蒸鱈魚配手取川純米酒，以及紫蘇醬烹大蝦配純米酒無濾過生原酒等。其他餐廳還包括逸東軒、天外天、富臨飯店和龍景軒等參加，餐廳大廚會推出不同的海鮮菜式，然後由唎酒師作出拼配。同時間，大會舉行品味嘗鮮二重賞活動，第一賞是客人於指定餐廳品嘗期間限定佳餚後，於社交平台分享心得並標註、追蹤官方社交平台。第二賞是在12到指定的日式超市購買指定清酒，追蹤並將收據照傳統官方社交平台，累積消費額最高的客人，有機會獲得雙人廣東海鮮料理菜式與日本清酒餐飲體驗乙次。

法國品酒之旅

提到葡萄酒，大家首先想到就是法國的出品，中環Terroirs by LQV於11月15日至12月31日推出精選五道菜品嘗菜單-法國品酒之旅，有香檳配法國芝士泡芙、自製酥皮肉餡餅拼沙律配神秘紅酒，之後味遊Bourgogne，以優雅的紅酒配紅酒燉牛肉拼薯仔，來到羅亞爾河谷，品嘗法國夏威紐霍丹及聖內克泰爾芝士拼盤配有礦物味的白酒，感受芝香美味，最後以焦糖燉梨配富熱帶果實風味旳甜葡萄酒，完美作結。

創意中菜配葡萄酒

中菜的可塑性相當高，按食材特點配葡萄酒，風味更佳。在這個11至12月，啟德新派中菜館嵐月會推出Luna Wine Dinner，到時會有多款創意中菜配葡萄酒，原隻海膽盛載的羊肚菌海膽燴越光米，鮮甜味道大膽地配Marques de Ulia Reserva Rioja 2016，紅酒順滑的口感配菌類原來相當夾。油香肉嫩的24小時慢煮牛肋骨，配濃郁厚身的Marques de Burgos "8000" Ribera Del Duero 2019，酒內的果香讓牛肉味道升級。至於甜品伯爵茶奶凍，配來自斯洛文尼亞的天然蜂蜜酒，甜味更加豐富。

啤酒配煙熏肉

油香肉嫩的肉類菜式，最好配啤酒咁至爽。少爺啤因應10周年，推出全城慶祝活動，於11月推出特別版的雙倍冷泡酒花經典淡愛爾以及冷泡橡木拉格啤酒，11月15日至12月15日，品牌和Smoke & Barrel合作推出啤酒套餐，6小時慢煮卡羅萊納煙熏手撕豬肉蘸淡愛爾燒烤醬享用，吃時配2杯啤酒。另外，灣仔香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant亦提供美味的燒鵝刈包，再加上清爽的啤酒，暢快又去膩。

頂級美酒節

有機會品嘗到頂級美酒，機會難逢。11月20日至29日舉行的第四屆香格里拉美酒節，期間會舉行20場品酒體驗。港島香格里拉及九龍香格里拉區域侍酒師黃嘉麟及酒店侍酒師團隊誠意為大家打造各式各樣的醇酒晚宴，到時3間酒店會和不同酒莊合作，港島香格里拉龍蝦吧分別會提供香檳、威士忌和葡萄酒晚宴，珀翠餐廳有澳洲酒莊的葡萄酒晚宴。九龍香格里拉Angelini和香宮有葡萄酒晚宴，灘萬日本料理會有清酒配搭，香港嘉里酒店紅糖亦有提供醇酒晚宴。讓客人品嘗到香檳、葡萄酒、清酒和氣酒酒的滋味，客人可按個人喜好選擇，豐儉由人。除此之外，餐廳亦會在指定日子舉行刀削香檳體驗，令品酒過程更添趣味。

高質小食拼威士忌

來到酒吧，酒品繁多，無論甚麼種類的美酒，都應配佐酒小食提升品味。中環的好酒好蔡酒吧近日推出全新的佐酒小食，冷菜有黑蒜汁鮑魚凍、36個月老鵝頭，溫熱小菜有天婦羅鮮蝦餅、野生紫菜脆蟹肉餅、芝士黑臘腸和牛油果蟹粉卷，熱食有白松露啫喱蛋、招牌脆皮婆參和脆皮橡果豬手等，主食和甜品有酸辣手工麵、開心果官燕和胭脂紅桃等，用來配主理人遊歷蘇格蘭時搜集來自艾雷島和Highland的威士忌酒珍品和獨立裝瓶單桶佳釀，可謂最佳配搭。

亞洲風味配雞尾酒

色彩繽紛又富多樣風格的雞尾酒，唔止配小食咁簡單。銅鑼灣問月酒店Supergiant於11月30日推出Lorenzo × Sheldon 4手聯乘雞尾酒晚宴，到時著名調酒師Lorenzo Antinori會設計5杯全新雞尾酒，配搭大廚Sheldon Fonseca炮製菜式，如龍蝦‧牛油果‧黃尾魚薄片配加龍舌蘭和辣椒的雞尾酒，辣椒雞尾酒。香煎斑點蝦茶碗蒸鴨肝醬、貝類醬汁、黑松露搭配清甜的蘋果酒，香酥炸紅鯛魚配味噌蛋黃醬、魚子醬和醃黃瓜，配用黃酒和芝麻等調配的雞尾酒。荷葉烤本地農場黃母雞、糯米、芥蘭搭配雪利酒、苦艾酒和牛肝菌利口酒的雞尾酒。甜品是法式吐司配菠蘿、清酒沙巴翁、班蘭奶醬，喝一口用威士忌、黃酒、香蕉、朱古力和苦艾酒調配的雞尾酒，讓大家對雞尾酒重新體會。