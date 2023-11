藝人陳煒日前巧遇《多功能老婆》拍檔楊千嬅,今日(21日)50歲生日的她,再與同劇結緣的另一好友朱晨麗(朱朱)合體開P慶祝,同場除有時裝設計師何國鉦及一大班圈外好友,醫生老公當然都有現身,場面熱鬧。見好友們送上一大紮鮮花及生日蛋糕,氹得陳煒非常開心,輪住與大家合照,其中朱朱更嘟嘴獻吻,大晒姊妹情,陳煒表示:「Thank you all my dear!每一年大家都在我身邊!」見陳煒皮膚白滑保養得宜,完全看不出已「入五」!