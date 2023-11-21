陳家樂投資損手血汗錢冇埋　湯怡玩槓桿蝕40萬

英皇集團主席楊受成，今日（21日）率領旗下藝人陳家樂、衛詩雅（Michelle)和湯怡出席英皇金融集團旺角體驗店開幕禮，家樂對投資抱穩陣型，Michelle爆家樂試過給錢拜託她投資，她說：「佢未搵到另一個詩雅時（太太連詩雅）叫我幫手投資，但我拒絕咗，因為太大壓力，早知就幫佢啦！」家樂覺得Michelle的朋友投資好叻才拜託Michelle幫手，Michelle指該朋友眼光其實麻麻，笑言看穿了，故沒有損失，她覺得始終要靠自己眼光，及要做定功課，不應人云亦云，如果大投資就一定會問過老闆，家樂亦稱老闆眼光準繩：「老闆好準，唔係次次，最少都8成準。」

湯怡教女從小不應亂花錢，自爆試過滑鐵盧，投資槓桿損手40多萬元，輸掉辛苦錢十分肉赤，以後都不夠膽，明白到投資必須隱陣。

家樂亦有試過投資損手，十幾年前賺錢不多，想搵外快，聽人胡亂投資，將辛苦錢蝕掉，自此不夠膽，透露有朋友投資被哄騙將物業按揭，結果連樓都輸掉，十分慘。

問到家樂賺得多可以畀多些家用，他自揭冇畀家用習慣：「太太唔鍾意我畀錢佢，我哋有個使費基金，主要我擺錢入去，我唔想直接畀錢佢，佢好叻會自己搵到錢，女性好獨立，唔鍾意好似人哋養你咁，送禮物更係另計啦！」他指太太本身好叻投資，相當獨立。