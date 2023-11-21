蕊蕊聖誕前泰國嫁圈外男友　過兩年先諗生BB

藝人蕊蕊早前獲拍拖4年的圈外男友Eric在泰國求婚成功，今日她出席活動，手戴卡半的求婚鑽戒，一臉幸福，透露下月聖誕前會在泰國舉行婚禮，邀請幾十位朋友出席，當中包括前隊友女子組合Hunter Z幾位成員，她表示揀選泰國，因為想重回求婚地，提到未婚夫她就讚不絕口，她說：「佢好好，脾氣好，好遷就我。（婚後做少奶奶？）唔得，我好鍾意做嘢，會繼續自己生意，生BB就再過多兩年先。」她表示婚禮還有很多細節未準備好，但近日工作忙碌，下周還要往內地工作，未有時間Keep Fit減肥，問到婚後會減少性感演出，她直言近幾年已甚少性感：「唔關未婚夫事，佢唔會有意見。係本身唔鍾意好性感，私下都唔會着得性感，以前係因為工作先至會打扮性感。」

同場還有胡杏兒老公李乘德、鍾采羲（Iris），劉俐和練樂儀，性感打扮的Iris透露早前食大閘蟹致皮膚敏感，現想尋求增強皮膚抵抗力方法，「我應該係食物敏感，年紀大喇，好易敏感。」近日她投資開設健身中心，表示大家若想瘦身可以找她，笑言有方法瘦身仍保持體態，又揚言可以贊助蕊蕊收身，她覺得圈中人不少轉營做生意，將來可以有更多不同合作，另外提到早年與男友入紙準備結婚，臨門簽字卻分手收場，她表示現在感情狀況好複雜，表示將來生仔才考慮結婚。