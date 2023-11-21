「國民初戀」秀智　食番薯瘦身有計

要數今期大熱韓劇，由漫畫改編、講述退役K-Pop偶像與戇直大學生愛情故事的《我的女神室友斗娜》絕對係話題之作。如果本身係韓劇或K-Pop粉絲，相信對女主角秀智（Suzy）不感陌生，被喻為韓國「國民初戀」的她早於16歲以女團Miss A成員出道，曾因圓潤身材及象腿一度被嘲笑，卻憑着食番薯等招數成功甩掉13公斤，讓身高168cm的她，多年維持在47公斤體重！請來隸屬家營營養中心、香港營養師學會認可營養師陳筠霖（Krista）為大家拆解箇中關鍵及竅妙！

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低熱量主食 取代米飯

只要上網搜尋，不難找到秀智剛出道時圓碌碌身形的照片，跟現在凹凸有致的索爆身材大相逕庭。能有如此大分別，當然付出了相當的苦功！她的瘦身餐單主打是番薯，早餐是雞胸肉、1個番薯及1杯低脂牛奶，午餐是糙米及蔬菜沙律，而晚餐則是兩個番薯。Krista表示將番薯代替白飯或麵類作為主食，是減重期間優質的五穀類食物，她解釋：「番薯是高纖的碳水化合物來源，亦含有多種營養，包括鎂、β-胡蘿蔔素、維他命C等。雖然番薯屬澱粉類，但熱量卻比白飯低，而且容易飽腹，令消化速度減慢，變相控制食欲。」她補充番薯不但可為身體提供足夠能量應付活動所需，亦有不少膳食纖維提供飽足感和預防便秘，並教路蒸番薯食用可保留更多營養素，她說：「因為水煮時，花青素和胡蘿蔔素等營養素會隨着水分而流失。」

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6點後禁食 嚴控熱量

除了食物，如何用餐亦是秀智所重視的。她聲稱下午6點後便不再進食，讓身體有足夠時間消化一整天的食物。另外當她忙於工作抽不出時間運動時，會把每天攝取的熱量控制在1,000卡路里以下，比平均成年女性每天需要攝取1,500卡路里還要少，而且多喝水提高新陳代謝率，從而達致快速瘦身的效果。不過Krista對上述兩種做法有所保留，她說：「若過早吃完晚餐，令睡覺時處於飢餓狀態，反而影響睡眠質素，再加上減肥壓力容易令情緒波動。此外，日常的飢餓感過大，可能形成低血糖、低血壓及胃腸不適，出現疲憊、四肢無力及精神不佳等情況，特別是有胃病、糖尿病的患者應避免使用這種減肥方式。」她補充如果嚴格跟隨以上減肥方式，可能會導致身體吸收不足夠的蛋白質及脂肪，有機會出現肌肉流失、脫髮、皮膚狀態不佳和女性經期不正常等問題，當回復成以前正常飲食，會更易復胖。

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玩呼拉圈 企鵝運動法

Krista強調只要每日的熱量攝取比消耗的低，也能達到減肥效果，她說：「想減得健康又不影響日常生活和情緒，採用均衡飲食的減肥方式就最有效。如一位成年女性每日消耗約1,500至1,700卡路里，控制三餐的熱量約為1,200至1,300卡路里內，便可每星期減走約１磅脂肪，而減肥期間實行低脂高纖的飲食方式，減少不必要的雜食和有糖飲料，才是最有效又持久的修身方式。」值得留意係，身為前女團成員的秀智，之前自然少不免要跳舞操練，就算現在主力拍戲，她亦不忘運動身體。她曾透露會邊讀劇本邊玩呼拉圈，亦自創了一招企鵝運動法，簡單講係手腕向內向外反覆呈90度拗動的同時，手臂亦配合節奏同時伸直擺動，她聲稱對消除手臂的Bye Bye肉十分有效，大家不妨試試！

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必試加油改良版本

針對秀智的番薯餐單，Krista謂即使在減肥中，每天也可攝取３茶匙的額外油分，如橄欖油、粟米油等有益的植物性食油，有助身體吸收脂溶性的營養素，維持健康的皮膚及腸道。故此Krista根據一般成年人的體格及每日消耗量，將秀智的餐單優化如下：

早餐：番薯1條、牛奶1杯、蛋１隻

午餐：糙米飯半碗、蔬菜1碗、雞胸肉（手掌心大小）

晚餐：番薯兩條、蔬菜1碗、豬肉（手掌心大小）

（每餐可用１茶匙油煮食）

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3日低脂減磅餐單

雖然渴望瘦身，但天天食番薯難免會吃不消，為此Krista提供了3日低脂餐單，讓大家換換口味，避免食到「口寡寡」！

Day 1

早餐：粟米１條、脫脂奶１杯、蛋１隻

午餐：上海麵１碗、無骨豬扒１塊、灼菜心１碟

小食：蘋果１個

晚餐：瘦肉片炒菜心１碟、白飯１碗

Day 2

早餐：百吉圈個、煙三文魚１片、低脂乳酪１杯

午餐：茄汁意粉１碗、去皮雞扒１塊、焗西蘭花１碟

小食：橙１個

晚餐：彩椒炒牛肉１碟、白飯１碗

Day 3

早餐：麥皮１碗、脫脂奶１杯

午餐：烏冬１碗、蝦仁６隻、雜菜１碟

小食：香蕉1條

晚餐：蒸水蛋１碟、白飯１碗

（每餐可用１茶匙油煮食）

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勁多女星力撐

番薯好處多不勝數，除了得到秀智追捧，亦成為不少韓國女星的瘦身法寶。例如樣靚身材正的女演員兼Model姜素拉，便曾經常在三餐中出現番薯，用來代替容易導致肥胖的食物。另外，女團MAMAMOO成員玟星及SISTAR成員昭宥，亦曾透露自己靠番薯當主食來減肥，睇見她們婀娜多姿的體態，確係令人想先食為快呢！