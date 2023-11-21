東冲有料到：逐漸強大的泰國軟文化

所謂軟文化，是指透過文化、表演，將某個國家或地區的某些事物，能夠滲透到其他地方，令其他人一想起該事物，腦海自然浮現該地方。

要數泰國的軟力量，最厲害自然是杧果糯米飯，兩者幾乎劃了等號。此外，泰國的演藝事業亦有愈來愈強勁的趨勢。很久以前，泰國歌曾在香港盛行，就連泰劇也不輸蝕，但後來香港及東南亞大吹韓流，令泰國演藝力量逐漸被掩蓋。直到近年來泰劇不斷精益求精，吸引不少中、港、台觀眾追看，當中的男男戀及女女戀的劇集，無論劇中男、女主角的取向如何，粉絲都會照單全收。而泰國明星前來香港舉行簡單的見面會，雖然收費不菲，但憑着強大的號召力，前往捧場的依然大有人在。

不得不提的還有泰國的歌曲，N年前草蜢的大熱歌曲《失戀》便是改編自泰文歌，之後亦陸續有很多歌手改編泰文歌，讓泰文歌曾幾何時成為了香港樂壇的一股潮流。但後來香港樂壇重視原創、不再改編歌曲，令泰文歌一下子乏人問津，但其實泰國樂壇現時依然有很多好歌手及歌曲。

香港稍後會舉行一場雜錦騷，賣點是網羅了一班泰國當紅的年輕歌手，可算是十年難得一遇的機會，如果自問係泰文歌歌迷的話，便值得去支持及捧場。期望這個演出可以成為踏腳石，做出好成績讓香港可以引入更多泰國歌星，將泰文歌這種軟力量繼續發揚光大，讓更多人認識泰國文化。這次演出無疑是一次盛事，作為泰國旅遊達人實在沒有不支持的理由。

胡慧冲