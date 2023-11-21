馬浚偉嚴重藥物敏感　舌頭出血頂硬上開騷

馬浚偉6場「馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023」於前天（19日）圓滿結束。雖然6場演唱會看似一切順利，然而觀眾並不知道的是，馬浚偉第三場開始感冒，豈料服藥後，出現嚴重藥物敏感反應，舌頭腫脹至出血，口腔甩皮，需要漏夜入院治療及打針，而第四場（17日）演出當晚病情最為嚴重，舌頭更加腫脹至流血，但他不想令觀眾失望，仍然堅持頂硬上如期演出，當晚工作人員一直守在舞台旁邊，預備隨時為他抹血，專業精神令所有工作人員敬佩。

演唱會完結後，馬浚偉隨即在酒店舉行慶功宴，他透露：「做完第三場（12日）之後，因為天氣問題，聲帶有輕微發炎，服用了消炎藥，但原來我對個隻消炎藥反應好大，當晚我全身腫晒，要入醫院。我成個嘴、氣管、喉嚨全部脹晒，打針消腫都冇用，已經脹到粘膜全部裂晒，因為我係敏感底，差點死，條脷流晒血，第四場、第五場，個嘴一路流住血唱歌，不過觀眾係完全睇唔到，係咪好勁呢！」

縱然如此，馬浚偉在台上沒有向觀眾提及任何一句自己的身體狀況，他笑笑口表示：「我成日都話觀眾不需要理會我這些，我們做得表演、藝術，這是我們需要承擔的問題，我唔會同任何觀眾講這些，最重要個騷能夠好看就點都得。」對於是次演出，他坦言十分感動，「依個係一個新嘗試，混合了好多不同的藝術元素。我自問付出很多心思，我嘅團隊做咗好多功夫，但係我覺得好值得。」

至於給自己多少分，馬浚偉就非常謙虛的只給自己剛好合格的分數，不過就給與團隊們滿分的成績。他事後看演唱會每一張照片、每一段影片，他坦言被感動了，因為每一部分都是自己想呈現的。談到與小學的同學仔一起演出的作品《父親》，感動台下觀眾，不少觀眾更忍不住抺眼淚，他表示：「我正正就係想大家記住，當你在生活中面對任何困難，邊個最後在你身邊，就是親情、父母。當父母仍然健康的時候，多一點陪他們，多一點跟他們相處，多一點與他們聊天。」