劉佩玥張曦雯攞無綫10年金牌　冇諗過放棄演藝夢

無綫花旦劉佩玥（Moon）和張曦雯（Kelly）分別憑選港姐及華姐入行，2人加入無綫原來已10年，今日（21日）齊齊出席無綫長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎禮，獲頒發10年服務獎金牌，她們表示開心及感動，與同獲10年服務獎的蔡思貝等齊長大，Moon說：「雖然唔係參加同一個選美，但都經常一齊去翟威廉屋企玩。」

Moon又指10年來，雖然身邊人各有新動向或已經離開無綫，但所有回憶都是美好及珍貴，而她最大收穫是拍了不少劇集，因熱愛演員工作，在台慶晚看到吳業坤及譚俊彥等分享10年夢想時，也忍不住流淚。

問2人在演藝圈10年期間可有想過放棄夢想？Kelly表示沒有，雖入行時未知發展方向，最初被發掘擔任明珠台主持、再發展到當演員，感恩藝人成終身職業。Moon亦謂從沒想過放棄追夢：「我係個決定咗後，就只會諗點堅持同埋做到最好。」Kelly笑言希望能做多50年，以鎮台之寶汪明荃為目標，但她又說：「不過要先問吓男友先。」而Moon就表示毋須問另一半，又指10年滿滿的愛及支持令她行更遠，希望下個10年能繼續走演員路，還希望可以突破自己挑戰寫劇本。問到是否想結婚生仔？她說暫時冇想過，覺得婚後都可以繼續追演藝夢。

入行20年的譚凱琪都獲10年服務獎金牌，她表示從沒試過一份工打足10年，多謝無綫10來給予不少出機會，令她圓了演員夢。她指在無綫10年期間，由少女變人妻再變成現時的媽咪身份，覺得自己的代表作是跟張衞健（Dicky）合拍的《大帥哥》，她說：「個角色連小朋友都鍾意，齣劇好大回響，當然加上齣劇有Dicky嘅關係啦，瀰補咗好多人生缺口。」

她又指無綫如大家庭，希望可以繼續做多30年，就算外婆，嫲嫲的老角一樣有興趣參演，她說：「我覺得作為一個演員，係應該接受唔同嘅角色嘅。」陳豪雖因工作關係而未能出席頒獎禮接受傑出員工獎，但仍拍片分享得獎感受，他說：「好開心得獎，無論邊個同事攞獎都好，我哋都多謝公司咁多年支持同栽培。」又指無綫似大家庭，希望如兄弟姊妹的同事齊攜手出力令公司變得更好。