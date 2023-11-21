魏浚笙奪新人獎呼聲高　謙虛：隨心

藝人魏浚笙（Jeffrey)今日擔任聖誕藝術企劃揭幕禮嘉賓。今年同樣是25歲的Jeffrey首度演唱出新歌《我的世界地圖》，吸引「咖啡豆」（粉絲暱稱）及數百途人圍觀企滿兩層樓，場面墟冚。Jeffrey自言在九龍塘留下不少足迹，以前經常來溜冰和行街食嘢。提到他在社交網上戴鼻樑受傷的照片，現場見他鼻樑破了皮又紅又腫，傷口清晰可見，他表示昨日工作頻密，趕時間無看清楚，發生硬撼玻璃門意外，「嗰度係自動門，可能玻璃抹得太乾淨，撞到個鼻爛咗，當刻有少少頭暈，返到屋企用生理鹽水清洗，一陣做完嘢先去睇醫生。」表示收到不少粉絲慰問傷勢，感到好欣慰，笑言阿Q精神，「撞完個鼻好似再尖咗，變咗鷹鼻，希望Keep住尖。」他稱為免發炎，今日沒有化妝，至於之後的工作就要靠化妝師幫忙。

他表示同大家一樣很喜歡聖誕節，聖誕前後都要工作，特別滿足開心，他喜歡儀式感，準備在家裝飾聖誕樹，打算同女友食火雞聖誕餐等，禮物就未有想法。提到今晚其MV首播，透露今次新歌運用了XR新科技，令場境變得好真實，好像去了不同地方，是一次新嘗試，新歌《我》是他今年第5首歌，是繼《失約巴黎》後，MV製作費第二昂貴，自言十分期待，呼籲大家留意MV中的彩蛋。談到能邀請王菀之（Ivana）作曲，他笑言：「好笑，我趁拍戲休息時問佢，識唔識人寫搖滾風格嘅歌，Ivana話識寫，佢初時仲話唔收錢寫畀我，（Ivana有冇讚你唱得好？）話我有進步，之前每首歌我都有send畀佢聽。」之前每套電影都與王菀之合作，感覺幸運，他更希望將來有機會合唱。

對於今年角逐樂壇新人獎呼聲甚高，他表示：「隨心，今年5首歌，曲風都好唔同，試咗好多唔同範疇，入行初時以為自己只會唱慘情歌，但自己好多種風格都鍾意，都做到。」