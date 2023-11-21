周柏豪巡唱玩台上更衣　感性落淚憶父子情

歌手周柏豪日前舉行《2023周柏豪「奔赴」巡迴演唱會》澳門站，這次是柏豪相隔6年再次重踏澳門舞台演出，來自香港、澳門、廣州、珠海、江門等地的粉絲熱切期待，而柏豪難得與過萬粉絲聚首一堂，也使盡渾身解數送上精彩演出。

演唱會甫開始，柏豪先送上《天光》、《自由意志》及《今天應該很快樂》多首早期作品，隨後他表示：「上次喺澳門開演唱會已經係2017年嘅事，6年冇喺呢度。其實澳門對我嚟講係好有意義嘅地方，呢度係其中一個有份孕育同陪伴周柏豪成長嘅地方，從做新人開始，我喺澳門宣傳、辦簽唱會、開演唱會，大家都會好支持，所以好想喺呢度衷心同大家講一聲，多謝你哋。今晚我哋係雙向奔赴，我哋一齊製造我哋嘅回憶！」

向來鮮有跳唱的柏豪剖白道：「以前我好怕跳舞，次次公司叫我跳舞，我都會諗辦法耍走，但唔知幾時自己好想嘗試一下跳舞，然後慢慢搵到跳舞嘅樂趣，喺台上面玩。依家唔係好理其他人講咩，覺得應該要做同埋好玩，同埋最緊要觀眾欣賞，我就會做。」

當柏豪換上極度性感的歌衫登場時，竟感性地談及他跟爸爸的故事，他回憶道：「我細個時，佢做手袋廠生意，每年開學佢都會話做個背囊畀我做書包，我一直都好期待，但過咗幾十年，呢個書包從來冇出現過，但我冇為呢件事而失望，反而長大咗，我成日會拎呢件事去笑佢，依家三十幾歲，先發現呢個唔係一個背囊，而係一個可以畀我講幾十年嘅美好回憶，比我收到一個背囊更加重要。」隨後柏豪便唱出向爸爸表達謝意的《小船大海》，現場螢光幕亦播出柏豪與爸爸的合照，唱至中段時柏豪亦被歌曲感動，不禁哭起來，場面感人。

柏豪的大熱作品多不勝數，但他寫給歌手朋友們的歌曲同樣成為經典，他在今次演唱會中，特別揀選唱出寫給容祖兒的《天窗》和連詩雅的《到此為止》，粉絲們聽到前奏都興奮得瘋狂尖叫，氣氛熾熱，然後柏豪再拿起了結他，自彈自唱鄭秀文《我們都是這樣長大的》，接着再唱出出道作《同天空》，演唱會本來便告一段落，但粉絲們不間斷的Encore聲，柏豪再次登場，穿上西裝煲呔的他更跳唱出《How Do I Look》，展現型格一面。

到Encore環節，大家最想聽到的《我的宣言》壓軸登場，柏豪走到鋼琴前自彈自唱，不少粉絲亦趁機示愛、求婚，現場起哄聲此起彼落。到最後柏豪為了不讓粉絲久等，在台上熄燈換衫，但全場粉絲齊心打開手機燈照着柏豪，更不停大嗌「除衫、除褲」，他見到粉絲舉動即搞笑道：「你哋好茅！其實咁樣都好光猛，哈哈！」結果柏豪就在微弱的光線下，眾目睽睽下地更衣，結果令全場陷入瘋狂狀態。換衫過後，柏豪再送上《最後召集》，演唱會也就圓滿結束。