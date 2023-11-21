姚子羚趕返港拎「老人牌」　全場唱生日歌一度感觸

無綫花旦姚子羚今日（21號）雙喜臨門，除今日是她43歲正日生日外，亦偕吳幸美獲無綫20年服務獎金牌，不過因她正於深圳拍攝新劇《反黑英雄》中，故要向劇組請假返港，由於過關及交通需時，結果她於頒獎禮近尾聲時才匆匆趕到，笑言因趕時間關係，連身上的運動裝亦趕不及走再換上套裝裙，但全場同事送上生日祝福及唱生日歌，她一度感觸落淚，笑言自己是趕返無綫攞老人獎。

她受訪時指正與陳山聰及張振朗等在深圳拍攝《反黑英雄》，覺得正日生日得奬別具意思才向劇組請假，亦多謝導演作出遷就，她說：「今天有好多又長又重嘅重戲份，今朝早仲拍咗施暴戲。」對於獲頒20年服務奬，問她如何慶祝？子羚指生日在工作中度過，所以沒有諗特別慶祝，又要為下月演唱會試衫及綵排，而《反》劇則大約要拍到明年1月。

提到好姊妹黃智雯已成為人妻，問她生日願望是否想盡快嫁人？她最初耍太極說：「可能梳起唔嫁，隨緣啦，最緊要平安健康。」又講到「胡說八道會」中只剩下她與胡定欣感情未有着落，她則說：「唔心急，要合適才得，（現感情狀況點？）依家只有隻狗，冇男友，都有圈內同圈外人追。」又透露追求者有拍戲，但不肯透露詳情，其一班好姊妹亦未見過對方：「成事先畀佢哋見，自己都要啲時間去了解對方，有嘅時候一定講。」