任達華擔任區瑞強騷嘉賓　獻出人生首次公開獻唱

區瑞強（Albert）於本月17至19日於伊館舉行三場入行50周年演唱會「區瑞強50·50經典演唱會2023」，三場均全場爆滿，座無虛席。而有「型佬華」之稱的影帝任達華擔任尾場壓軸嘉賓，是他人生中第一次公開獻唱，而任達華太太琦琦亦專程到場支持。

Albert笑言：「同任達華幾十年老友，好早前已經向佢提出邀請，但佢演戲就演得多，始終未試過開金口唱歌，喺我再三『要脅』下終於成功哄掂佢，影帝做我演唱會嘉賓，仲開埋金口唱歌，當然非常高興啦！」

任達華為Albert獻出處男作，演唱一首《朋友》，並親身到台下與現場觀眾們一同互動及合照，毫無架子且親民。原本只準備了一首歌的任達華因現場反應非常熱烈，更即興加碼，安歌獻唱《友誼之光》，將全場氣氛推至高峰。

為了更迎合觀眾口味，Albert今次演唱會更破天荒特設「現場即時電話點歌」環節，觀眾們紛紛拿起手機踴躍點歌，成功點歌的幾位觀眾均獲贈ALBERT珍藏的原裝版黑膠碟，滿載而歸。

此外，Albert透露12月26日將舉行一場「Boxing Day全英文歌Concert」，屆時將邀請伍仲衡及《中年好聲音》吳大強參與，被問及伍仲衡會否唱歌？Albert賣關子：「我都仲說服緊佢，想知嘅話記得密切留意啦！」