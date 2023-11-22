星玄︱傅嘉莉搣甩索女形象　「見血」床戲全靠個鼻

今日係11月22日，農曆十月初十，宜移徙、祭祀、嫁娶，最旺生肖係鼠，屬鼠嘅你哋社交能力特別強，同人交流易有得着。傅嘉莉就係屬鼠，早排播完嘅劇集《香港人在北京》，劇中Kelly拋下靚女形象，以男仔頭和素顏示人，仲發掘到自己嘅喜劇細胞添，有集佢同洪永城拍「見血」床戲，佢就話要令啲鼻血流出嚟係好考工夫，要靠呼吸控制力度，冇諗過連個鼻都要做戲，真係呼吸都要有戲。不過Kelly都不忘進修，之前就修讀完英國寶石鑑定師文憑課程，佢出席畢業典禮時，仲感動到眼濕濕，話自己早入行做模特兒，冇讀大學係一個遺憾，話你社交能力強，又真係適合向珠寶業發展喎。

今日幸運星係雙魚座，運氣好到令別人羨慕，應多做有意義嘅事，Angelababy就係雙魚座，Baby近期是非多多，事關佢早排喺巴黎被人影到，去睇BLACKPINK成員Lisa演出嘅「19禁」歌舞騷，被指鼓吹色情，所以形象盡毀，仲有傳遭內地封殺，雖然工作受到影響，仲潛水一段時間，不過佢都喺社交網，甫咗幾張風景靚相，令外界揣測佢係為咗試水溫先咁做，不過點都好，你今日運氣強，相信好快就會冇事。