是日星玄

【是日通勝】

農曆十月初十

癸卯年 癸亥月 甲申日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、中午11時至1時

宜：移徙、祭祀、嫁娶

忌：出財、安床、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：18、24、28

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：享天時地利人和，可放膽追夢，易有得着。

金牛座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

雙子座：心態正面，別人願意親近，運勢會好起來。

巨蟹座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

獅子座：財運不錯，但愛情運一般，易有感情糾紛。

處女座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

天秤座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

天蠍座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

人馬座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

山羊座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

水瓶座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

雙魚座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 社交旺

（跌）虎 麻煩多

鼠：社交能力特別強，與人交流易有得着。

牛：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

虎：是日沖煞，做事忌急進，要量力而為。

兔：花錢如流水，不控制應酬開支會出事。

龍：精神飽滿，無論做甚麼事都很有拚勁。

蛇：魅力十足，易吸引貴人，對事業有利。

馬：風平浪靜，沒有驚喜也不會惹上麻煩。

羊：好運就在身邊，生活愜意，沒有煩惱。

猴：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

雞：內心敏感不安，令人際關係急轉直下。

狗：有可能無意間得罪人，今天必須慎言。

豬：生活陷入困境，需提防小人乘機搞事。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年生肖開運錦囊：龍、蛇、馬

龍

★「本命年」加「刑太歲」，宜貼身佩戴雞形生肖飾物保平安。

★宜有結婚、添丁、置業或創業沖喜，減低雙重犯太歲的負面衝擊。

★理財策略須謹慎保守，打算創業求變者只宜「以小博大」。

★兔年年底宜接受身體檢查，龍年之始則宜捐血及洗牙，主動應驗輕微血光之災。

★搬遷或裝修家居為理想時機，有助穩定健康及家宅運勢。

蛇

★喜事重重兼桃花遍地，有利結婚、添丁，甚至閃婚。

★事業發展順遂，從事創作者更為有利，也適合開拓海外市場。

★文昌臨門有助學習進修，不妨把握機會充實自己。

★受輕微口舌運困擾，宜化解流年三碧是非星之飛臨方位。

★龍年過後的蛇年屬「本命年」，宜於第四季提早部署。

馬

★先難後易之年，遇有波折宜調整心態，最終有望圓滿解決。

★新一年易有水險，高危的水上活動可免則免。

★財運時好時壞，從商者或自僱人士宜積穀防饑，準備應急錢。

★長輩健康易受衝擊，宜作小量維修或更換家具應驗運勢。

★多作贈醫施藥或「施棺」善舉，有助改善家宅運勢。