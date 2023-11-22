楊紫5劇連攻　搶攝趙麗穎「王」位

內地「90後」小花楊紫憑暑假檔一套古裝劇人氣登頂，其後搭檔小生許凱拍攝新劇，單是甜蜜預告已吸引逾500萬網民爭睇。趁趙麗穎今年在公仔箱放慢腳步、集中火力攻影壇之際，楊紫攝位喪儲新作排隊播，欲坐正「點擊女王」之位，但趙麗穎稍後將現身多個時尚及跨年活動，以曝光率與勁敵抗衡！

楊紫近年憑《親愛的，熱愛的》、《女心理師》及《餘生，請多指教》等多套熱播劇上位，今年上半年未有新作的她，於暑假檔卻一擊即中，主演的《長相思》成為本年度古裝劇播放量No.1，第二季亦蓄勢待發，一眾劇迷紛紛敲碗要求盡快推出，以承接首季餘威。

在公仔箱人氣強勁的她，連同《長》劇第二季及尚未開拍的《國色芳華》，一共有5套劇待播，當中首度搭檔小生許凱的《承歡記》雖未有映期，但早前官方公開3分多鐘預告片，內裏包含4場高甜親密戲，包括樹下餵食、許凱從後攬攬、拖手睇煙花，以及最搶Fo的巴士激吻，片段上架兩日已有逾500萬網民爭睇！不過人紅是非多，楊紫被質疑戴上假髮片拍攝防脫洗髮水廣告，網民質疑她的髮量根本不如廣告中那麼多，有誤導消費者之嫌。

演跨年騷Keep人氣

與楊紫同是收視保證的趙麗穎，離婚後全力搏殺，今年在影壇火力全開，連拍3部戲，乃近年數量之冠。繼明年新春檔上映、由張藝謀執導的《第二十條》及孖馮德倫合作的《虎狼之路》後，她被指參與金像導演陳可辛新片《醬園弄》，與「國際章」章子怡及實力派男星王寶強鬥戲，惟近日有指其「女二」位置最終由楊冪搶贏！失落黃金機會的趙麗穎亦唔使愁，火速接拍新片《喬妍的心事》並擔正女主角。全力在影壇搶灘的她，公仔箱事業似乎放慢腳步，今年未有新劇播出，存貨僅得有份監製的《與鳳行》，造就勁敵楊紫趁機攝位。不過，趙麗穎的曝光率未有減少，除了是時尚活動搶手貨，又在率先曝光的跨年演唱會名單之內，將與謝霆鋒、王力宏、張靚穎等同場演出。

楊冪挾《狐妖》搶灘

此外，近日有內媒指出，當今既有流量又是演員的女星，除了趙麗穎、楊紫便只有楊冪，楊冪自立門戶後看似未及以往活躍，其實尚有2套劇及一部電影等推出，當中《狐妖小紅娘月紅篇》尚未有映期，但網上已有近300萬人預約，足證號召力驚人。