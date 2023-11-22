明星愛打機　性感女神美瑾霍絲自爆常KO未婚夫

歐美名人紅星與你同我一樣都愛打機，其中有一些更是「電玩發燒友」。例如美國「影壇性感女神」美瑾霍絲（Megan Fox）就自爆是「機迷」經常與未婚夫「隻揪」！

原來女星都愛打機，例如「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson），她曾拍片自爆是標準的「Game迷」，她列打機為自己最喜歡的事情第4位。她表示自己愛打手提遊戲機，其中《動物森友會》（Animal Crossing）就是她的最愛遊戲。她曾經公開一條片教「復仇者」拍檔「女武神」Tessa Thompson怎樣玩電視遊戲《要塞英雄》（Fortnite）。

除了貝兒之外，另一女星Anya Taylor-Joy亦愛打機，她曾受訪表示為了準備動畫《超級瑪利歐兄弟：大電影》（The Super Mario Bros. Movie）中配音的角色「碧姬公主」而狂玩《超》遊戲。她直言最開心就是可以玩遊戲來研究角色。

此外，美國性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）亦愛與未婚夫歌手Machine Gun Kelly（MGK）打機，她曾在訪問中自爆同未婚夫打格鬥game《真人快打》（Mortal Kombat）時都必定將他K.O.！

至於男星方面，前「占士邦」丹尼爾格力（Daniel Craig）就曾經在訪問中自認是「機迷」，他更公開最愛「打」是經典戰爭game《最後一戰》（Halo）！丹尼爾說：「Halo係正嘢，因為係射殺外星人。那種超暴力games我能夠玩半粒鐘，之後我就會生厭。例如《Vice City》，我玩玩下就覺得：『好喇，我偷咗18架車。我夠皮喇。』」

此外，前「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）亦自爆鍾情打機，2016年他受訪自爆曾愛上玩《魔獸世界》（World of Warcraft），玩到投入錯失導演Zack Snyder通知他獲選超人的來電。而他亦曾直言愛在家中打機多過外出，名副其實「宅男」。