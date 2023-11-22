娛圈單打︱波霸原是傻大姐　鴻運當頭滿到瀉

《萬千星輝賀台慶》圓滿落幕，一眾女星肉香四射，但當晚最多人談論一幕，肯定是臨尾抽出42萬元銀行存款大獎得主，由應屆落選港姐郭珮文（Juliana）贏得。身材屬波霸級的Juliana整晚恍如夢遊，卻憑天然呆個性意外獲得觀眾大讚可愛。

Juliana以一襲粉紅色低胸晚裝亮相，甫出場已震撼眼球，皆因一對「導彈」呼之欲出，一步一震盪，她更差點失重心仆倒，令人一見難忘。詎料更高潮一幕還在後頭，她有份抽42萬元大獎，由被呼喚名字一刻起，伊人皆表現得傻吓傻吓，直到猜包剪揼猜贏視帝馬國明，將大獎袋袋平安，她都彷彿不知發生何事，連曾總經理都要大嗌「瞓醒未」，卻製造出意想不到的喜劇效果。

由於其性感外形跟天然呆個性反差極大，出乎觀眾意料之外，紛紛大讚她可愛率性，可謂意外收穫。事實上，《新聞女王》金牌監製鍾澍佳早前已盛讚Juliana反應慢半拍，有「反差萌」，極具喜劇潛質，估不到一語中的。

伊人事後受訪，仍不脫傻大姐本色，一味傻笑，似乎仍未瞓醒。猶記得，她在港姐競選當晚，無厘頭「黑面神」上身，整晚唧都唔笑，最後痛失桂冠。本欄當時已語重心長提醒阿女，記住笑多啲，結果Juliana台慶當晚笑個不停，好運自然返晒嚟。

都說物以罕為貴，正因為她擁有全天然波霸身材，一般港女死谷硬托都冇咁澎湃效果，TVB當然識寶。她甫簽約即備受力捧，率先跑出參演《法證先鋒6》，機會之多，連港姐冠軍莊子璇都望塵莫及。