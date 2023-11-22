THEi高科院×太平洋酒吧集團商校合作「學生當老闆教學餐廳」暨「應用科學大學」發布會

一眾代表、嘉賓與THEi高科院同學合照，見證THEi高科院與太平洋酒吧集團控股有限公司的嶄新校企合作。（客戶提供）

【營業資訊】香港高等教育科技學院（THEi高科院）今天於柴灣校園舉辦傳媒午宴，發布《THEi高科院 X 太平洋酒吧集團商校合作 「學生當老闆教學餐廳」》之項目。校長劉建德教授更首次公布院校邁向「應用科學大學(University of Applied Sciences, 簡稱UASs) 」之發展藍圖及其對施政報告內有關「應用科學大學」之建議。

秉持院校辦學理念、著重「應用科學與實踐」，THEi高科院冀通過與商界合作，打破專上教育、業界及地域的限制，以嶄新教學模式，啟發學生的企業家精神，並衝出校園勇闖商業世界。劉建德校長感謝太平洋酒吧集團(Stock Code : 8432)對院校理念的支持，免費借出集團旗下分店讓THEi高科院廚藝及管理(榮譽)文學士及酒店營運管理(榮譽)文學士的學士學位學生可以低於市場成本營運餐廳，汲取實戰經驗。

「院校與不同業界的合作夥伴關係由來已久。是次商校合作無論於中外教育界均為典範。透過老師定期指導，學生不但可籌備自己的餐廳，更可學到市場分析、成本及盈利計算、菜單設計、宣傳技巧等，將課程所學應用於真實生意，具體了解生意經營、甚至是創業實際需要具備的條件和原則。」

劉校長於致辭時表示，院校所有學士學位課程均符合香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)評審，課程質素獲保證，且達資歷架構第五級，與傳統專上學府無異。課程當中的100%實習安排，業界更讚譽不絕。

「為培育更多工作就緒畢業生，院校建構完善實習制度，將實習納入學分制管理。僱主及指導教授會分階段就學生的實習表現於不同考核項目評分，而非單憑實習時數決定，令評分更具指標性，有效提升學生就業優勢及業界認受性。」

THEi高科院同時強調科研成果落地。院校旗下設有五個與業界合作之研究中心，包括跨學科食物副產品研究中心、環境及資源管理研究中心、可持續設計及環境研究中心、食品創新中心、高科院-豐甞水耕研究中心。透過不同應用研究項目，推動應用科學走進生活，例如早前有研究項目以食物副產品為原材料，開發環保寵物食品，並獲得「全港廚餘比賽」季軍及初創資本。

劉校長分享道：「院校已與超過300個亞太地區專上院校及業界夥伴簽訂合作備忘錄。我們與歐洲、南韓、泰國及內地雙一流大學已就產學研展開深度合作。頂尖教育家均認同此策略聯盟可發揮互補功能，持續為學生提供更多選擇，發展屬於香港獨有的亞洲「應用科學大學」模式。」

劉校長補充道，THEi高科院自2012年起已朝「應用科學大學」之路進發。院校現正積極籌備申請升格為大學，預計整個審批過程需時三年或以上。現時院校的運動及康樂範疇正進行學科範圍評審(PAA)；而另外兩個範疇亦正積極準備當中。院校將雙軌並行，希望日後可以大學身份，繼續按業界人才發展所需，自主建立及調整專業課程架構和內容，或更早以「應用科學大學」身份，配合國策共同把教育做好，提升職業專才教育在社會、家長和學生心目中的地位。

作為由職專學生躋身全球0.1%頂尖科學家之列*的劉校長深信「應用科學大學」是環球教育發展大趨勢。院校亦十分支持政府推動香港成立應用科學大學，更樂意向政府提交建議，表達對「應用科學大學」的想法。未來院校將投入更多資源，提升教學質素，共建全新的教育生態。

*註：「2023版科學界作者標準化引文指標數據庫」由史丹福大學編製。