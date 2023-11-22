節氣養生　吃好穿好度「小雪」

今個星期終於感受到「寒意」，氣溫相較前段時間顯著下降，而今日（11月22日）就是24節氣中的小雪，是入冬后的第二個節氣，不少地區亦在最近迎來冬天第一場雪。此時，陽氣潛藏、陰氣盛極，養生秘訣是要溫養陽氣、腎氣。

1.注重頭部保暖

「頭為諸陽之會」，頭部的表面覆蓋了很多微細血管，所以，在中醫認為冬季養生首先要注意頭部保暖，可以通過毛綫帽，或者面對大風時套上衣服上的帽子來保護頭部。《黃帝內經•四氣調神大論》提到「去寒就溫，無泄皮膚使氣亟奪」。除了頭部外，其他部位也需保暖，避免天氣的寒氣把身體的陽氣帶走，女生也不要為了貪靚冒着寒風穿短裙。

2.調節心態保持樂觀

另外也要注意保持心態的平衡，不要讓心情有太大的起伏。小雪節氣中，天氣時常陰冷晦暗，此時人的心情也會受到影響，所以應該要調節自己的心態，保持樂觀，可參加一些戶外活動以增強體質，並多曬太陽和聽音樂。清代醫學家吳尚說道：「七情之病，看花解悶，聽曲消愁。有勝於服藥者也。」而冬天曬太陽能起到壯人陽氣、溫通經脈的作用。

3.少吃麻辣預防內火

許多人認為冬天寒冷，更要吃多些麻辣的讓身體變得溫熱。但麻辣的菜式其實較為刺激，而且通常多油鹽，反而會讓身體過燥，火氣過旺，出現口舌生瘡或是面部生暗瘡的情況。食補方面，建議選擇溫和的食材如栗子、洛神花、黑豆、山藥等，水果則可選擇能抗憂鬱的香蕉。

4.按摩穴位養生

位於足部內側，腳踝後方的「太溪穴」處腎經經氣最旺，具有滋腎陰、補腎氣、壯腎陽、理胞宮的作用。同樣處於腎經的「復溜穴」能夠補腎益陰，還可以改善四肢逆冷。除了按壓這兩個穴位之外，也可以透過溫水泡足的方式，來刺激穴位溫養身體內的陽氣。