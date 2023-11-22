《我推》主題曲爆紅　YOASOBI失落十大金曲引爭議

日本樂壇年尾盛事《第65屆日本唱片大賞》頒獎禮將於下月30日舉行，昨日(21日)公布各獎項入圍及得獎名單。爭奪大獎的10大金曲包括有韓國女團NewJeans的《Ditto》、人氣男團JO1的《Trigger》、BE:FIRST的《Mainstream》、神秘歌姬Ado的《唱》、創作男歌手imase串流破6億的《NIGHT DANCER》、樂隊Mrs.GREEN APPLE的《Que Sera Sera》、綠黃色社會的《Summer Time Cinderella》及騎呢校園風女團ATARASHII GAKKO!的《Otonablue》等。

下月1日首度來港演出的爆紅組合YOASOBI，為動畫《我推的孩子》所唱的全球大熱主題曲《IDOL》卻失落十大金曲，只得作曲獎，並與韓國人氣男團ENHYPEN獲得特別國際音樂獎，引來網民質疑評審標準。

此外，靚聲女歌手JUJU獲最優秀歌唱獎、人氣動畫《咒術廻戰》、NewJeans及女歌手ano獲頒特別獎。今年離世的著名音樂人坂本龍一、高橋幸宏、谷村新司、櫻井敦司、KAN、大橋純子等，獲頒特別功勞獎。