【簡潔生活學】努力的成果是苦也是甜

你們相信星座嗎？很多女性也特別關注，尤其年輕時最愛打開報章雜誌，八卦「今周運程」。有些人更深入研究，某星座的性格特質，怎樣主宰命運、事業和愛情。我個人不迷信，但偶爾也會看看聽聽，當作是輕鬆話題，用來跟別人打開話匣子也不錯。

若果星座主宰命運，我是山羊座（又稱 摩蠍座），性格特徵是堅強，可以承受很大壓力和和挑戰，也很獨立，通常靠自己解決問題。除此之外，非常注重細節，總希望可以做到最好。這幾方面跟我個性非常脗合，因為從小就很懂得照顧自己，到日後的工作，任職空姐，都是需要獨立行事，及承受壓力。之後結婚生子，成為太太、媽媽，更是不斷接受壓力和挑戰，但我都能一一跨過。

至於注重細節這個特質，想一想，又好像為我鋪排從事收納行業，甚至最近考獲了禮儀師認證，難道真的是星座作怪？

說真的，我比較相信「三分天注定，七分靠打拚」，做人做事，都是要通過努力學習、嘗試和實踐才見到成果，即使結果是「失敗」，也是一種經驗的累積。好像幾年前，疫情期間膽粗粗開辦「收納服務」，雖然以慈善為目標，但當中也不是一帆風順，但我不怕，繼續向前行，因為有家人支持，以及團隊跟我一起面對。

這一切一切，逐漸得到外間的肯定，而上周我很榮幸獲得2023年度大灣區傑出女企業家獎！除了高興和興奮，也讓我大開眼界，除了首次到電台接受訪問，頒獎典禮當日，也認識了不同界別、出類拔萃的女企業家，她們都是通過努力和嘗試，才能夠得到今天的成就。而我仍然會抱持初衷，除了繼續宣揚收納文化，也會在整理收納方面，回饋社會、幫助弱勢社群，令每個人也可以為自己打造一個更好的生活環境。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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