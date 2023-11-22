張致恒搵老婆做借錢藉口　雯雯爆Seed：我自己畀錢㗎

藝人張致恒同太太雯雯婚後四年抱四，但多次公開嗌離婚，被稱為「離婚KOL」，早前更成日自爆冇錢使想搵快錢，令人擔心二人點樣養4個仔。依家張致恒轉投情趣用品售貨員行列，又用社交平台力Sell，似乎已經搵到穩定工作，不過突然有自稱係佢粉絲嘅網民，就爆料指張致恒連粉絲都唔放過，曾先後多次問佢借錢唔還，仲爆出當時佢以「雯雯要到私家醫院生仔」為由借錢：「我曾經當呢個人係偶像，但佢連fans都唔放過一次又一次咁問我借錢，原因就係因為老婆要去私家生仔。你問下佢記唔記得我係邊個丫！搞到今時今日咁，係邊個造成？！曾經接濟過佢幾多次，對佢失望過幾多次。你哋會明真心當佢係偶像，對佢好，然後換嚟傷害嗰種感受嘛？！佢有無同粉絲道歉丫！？一句都無丫？依家扮哂可憐」不過該網民未有提出任何證據，未知事件真偽，而張致恒亦未有再回覆該留言。

然而當事人之一嘅雯雯就嬲到爆，高呼委屈，因為4次生小朋友，有3次都係雯雯屋企人找數，最後一次更係雯雯自己生仔前儲落嘅錢去畀，似暗示張致恒從未為生小朋友付住院費用等：「我係唔會再受呢啲委屈，唔該佢要借錢生活，的確係為屋企，但係唔好將所有嘢推落我度。」之後雯雯再出post，似再次暗示想離婚，獨自湊4個小朋友：「最後，生唔生小朋友，已經同佢係一個值唔值得嘅男友冇關係，最重要係，我會喺之後嘅路努力照顧好佢4個。」