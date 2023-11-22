概念遊艇Moonstone　海上變色龍

超級遊艇的船體一般以淨色為主，最常見是純白、珍珠白、象牙白等等，但無論選用哪一款，日子久了，難免會令人產生「悶」和「厭」的感覺。假如遊艇可以隨時變色，讓貪新鮮的船主可以每天換一款，豈不妙哉？像今次介紹的概念遊艇「Moonstone」，特別加入獨特的照明系統，令船體猶如變色龍，可因應周邊環境玩「變臉」，成為海上一道亮麗風景線。

貌似寶石

概念遊艇層出不窮，但說到變化多端，「Moonstone」可謂無出其右！這艘以月光石命名的遊艇，由知名荷蘭船廠Oceanco負責建造，外觀設計則由VAN Geest Design操刀。熟悉礦石水晶的朋友，相信不會對月光石感到陌生，呈半透明的它，可在不同光線下散發出波浪似的藍光，讓設計者受到啟發，希望為大海送上一枚亮眼的寶石。

先由「Moonstone」的造型說起，配搭鋁製上層結構的鋼製船體，長90米，除了有鋒利的垂直船頭，還有運動型遊艇的流暢線條，而最特別之處在於船側的刻面圖案，極具立體感，在陽光照耀下，銀白色表面會閃閃發光，讓人聯想到精細切割的寶石。

獨特照明

說到「Moonstone」的最大賣點，莫過於數百塊嵌入船體表面的三角形LED燈板，那是一套可單獨調節的尖端照明系統，由Temeloy Advanced Lighting Design開發，其原理是透過裝設於船身的魚眼鏡頭，捕捉日出、夕陽、夜空等不同時段的自然美景，並直接編程至燈光系統中，有需要時，它就會表演燈光騷，呈現預先拍攝下來的繽紛影像，就像給遊艇披上一套色彩繽紛的新衣裳。

值得一提，這些LED燈板是由上層建築頂部的太陽能電池板供電，一天的日光足夠其運作約3小時，毋須額外耗用化石能源，符合環保原則。

設施豪華

關於內部設計，Oceanco於近年主攻超級遊艇市場，「Moonstone」的布置與設施保持品牌一貫的豪華標準，多達4層甲板的生活空間，包括一間主人套房、兩間雙床客房、4間雙人套房，可輕鬆容納12至14位客人。其他設施有健身室、電影院、發光泳池、按摩浴池、海灘俱樂部、直升機停機坪等等，完全符合超級遊艇應有的配置，給客人提供多元化的航海體驗。

規格表

長度：90米

寬度：15米

引擎：2 × MTU 20V4000 M73L

最高航速：18.5節