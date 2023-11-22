魏浚笙新歌MV腹肌任睇　日媒狂讚「千年一遇美男子」

藝人魏浚笙（Jeffrey）推出新人年壓軸新歌《我的世界地圖》，邀得「唱作女王」王菀之（Ivana）作曲、黃偉文（Wyman）四度填詞，強強聯手打造輕快曲風與正能量歌詞，道盡Jeffrey作為獨立歌手的心聲，亦令樂迷耳目一新，紛紛留言大讚有驚喜！MV製作當然不容有失，向來揼本拍攝他，今次換足8個Chok爆造型，包括「暗黑祭司」、「草原獵人」、「航海家」、「太空旅者」、「冰川伯爵」、「日本武士」、「探險家」以及「Pink Pink導遊」，每個造型均型英帥靚正，而且配合歌詞意境穿插不同造型。

其中「暗黑祭司」要在洞穴神殿中彈鋼琴，Jeffrey戴上唇環及配以頸項紋身；至於「太空旅者」以紮辮Look登場，以閃爆銀色造型游走在古蹟之間；「冰川伯爵」則配以冰粒妝容，在冰川襯托下Chill爆唱歌！而「草原獵人」要背起弓箭狩獵；「探險家」則以長皮褸在森林游走，尋找到開啟寶藏的鑰匙。他又在「航海家」造型中化身「哥倫積」，在船上用望遠鏡探索新大陸，帶領大家「環遊亂世」！最吸睛的莫過於「日本武士」Look，僅穿皮製馬甲上陣，大晒健碩腹肌及「麒麟臂」，看得「咖啡豆」們無限心心眼；而「Pink Pink導遊」Look正好平衡對上7個造型的大地及暗黑色調，令人眼前一亮！

Jeffrey說：「雖然製作過程繁複，成本固然不菲，幸好找了資深導演幫忙，不用一星期已經能夠出街，我真的很滿意這次的成品，達到人、歌、畫面及意境四合一的境界，完美呈現了Wyman所寫的歌詞，也表達出不必依循前人舊路，憑勇氣闖出新世界的中心思想，自己也一睇再睇呢！」

向來是動漫迷的他，對於能夠在MV中換上8個不同造型，滿足了多年來的夢想，他說：「一直很喜歡看關於冒險的動漫，今次的各個造型都精心設計，航海家Look似足《海賊王》、『太空旅者』則滿足了我的外星旅行夢；『暗黑祭司』則是第一次戴唇環，所以對嘴唱歌時要更加用力配合歌詞；『冰川伯爵』的冰粒妝亦是新嘗試，化完妝也覺得沾寒沾凍呀，哈哈！至於『日本武士』Look，雖然僅出現了數秒，但台上一分鐘，台下十年功，拍攝前當然要狂操腹肌及手臂，也要適度戒口，不想失禮街坊呀。」

Jeffrey在《我的世界地圖》MV中化身不同角色去探索世界，現實中，同時努力開拓自己的世界地圖，繼《失約巴黎》獲法國駐港總領事欣賞及發文「加持」外，最近法國第二大全國性日報《世界報》(Le Monde)更激罕介紹香港歌手 - Jeffrey，大讚他在《失約巴黎》MV的造型匠心獨運，完美結合巴黎各大著名地標，展現出如「詩人」般的優雅與落魄。Jeffrey早前到日本拍攝MV及接受多間日本媒體訪問，其中著名出版社《小學館》旗下媒體更以「千年一遇美男子」來形容Jeffrey的神顏，更大讚他在歌影視三方面均有強大的影響力，評價極高，並引起日本網民討論！