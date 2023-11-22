迪瑪希12.23會展開騷　召集歌迷共慶7周年紀念日

哈薩克男歌手迪瑪希（Dimash）最近宣布將於12月23日假香港會議展覽中心HALL 5BC舉行《STRANGER迪瑪希巡迴演唱會》。他將為現場觀眾帶來一場震撼的音視聽盛宴，帶領大家穿梭在音樂的時空，感受來自迪瑪希的獨特音樂魅力。

迪瑪希於2017年參加湖南衛視的歌手競賽真人秀節目《歌手》，因而受到矚目，收獲了大批粉絲，從而走向國際舞台成為了耀眼的明星。迪瑪希被譽為是哈薩克斯坦國寶級歌手，獲哈薩克總統親自授予「人民藝術家」的稱號。出生於音樂世家的他，從小學習唱歌，學習鋼琴、冬不拉等樂器，不僅擁有超越6個八度的驚人音域，並且除哈薩克語之外，還能用中、英、法、意、俄等多種外語詮釋不同風格的歌曲，詞曲創作、編曲、視頻創意，展現出在音樂領域方方面面的才華，可謂是全能唱作歌手，因而受到全球樂迷的喜愛。

2016年12月24日，迪瑪希隻身來到北京，開始了他新的音樂篇章，而2023年12月23日香港演唱會，恰逢7周年的日子。「7」對哈薩克人來說是個很特別的數位，而對於迪瑪希和Dears（迪瑪希歌迷稱號）來說，也具有「完整、完美和深刻」的重要意義，因此，在這個別具意義的時刻，迪瑪希期待和一直陪伴他、支援他的全球歌迷一起度過。