張敬軒躋身「我最喜愛」7強　同「大魔王」尹光鍊過有壓力

歌手張敬軒今午（22日）到理工大學，為代言品牌舉行護眼講座，席間他大爆自己全家都面對不同視力問題：「我視疲勞、媽咪飛蚊症，咁爸爸就啱啱做完白內障手術！手術好成功，佢話依家嘅視力等於20幾歲。」

軒仔補充自己有百餘度近視，亦不擔心稍後出現老花：「係必經嘅階段，好彩我有近視，老花嘅情形應該可以緩和。呢排成日帶父母去睇醫生，自己變相學多咗嘢。（媽媽飛蚊症嚴唔嚴重？）初頭佢講都嚇親我，依家完全落唔到藥，因為醫生話係自然嘅退化，等眼啫喱退化到某個位就冇事，真係好得意！」

談到電台樂壇頒獎禮「我最喜愛的男歌手」成功躋身7強，軒仔開心回應：「一年比一年有壓力，但係係好嘅壓力，今年仲有「大魔王」尹光喺度，應該會幾好睇，我都好期待當晚頒獎禮。（好似好多人想尹光贏。）喺我個人立場嚟講，尹光唔係爆冷，如果係一定係大熱勝出，佢今年嘅作品甚至乎係造型，都帶畀大家耳目一新嘅感覺，好似樂壇多咗位新嘅歌手。」

軒仔直認尹光是他偶像，又表示曾打算邀請對方合作：「只係後來時間上配合唔到，同埋我唔認同尹光嘅歌係耍鹽花，反而覺得有啲歌好勵志，例如《你阿媽大減價》仲唔係應該母親節聽？」至於今年自己得獎的勝算，他卻坦言：「真係冇乜信心，因為今年冇乜作品，入到7強或嚟緊5強已經當贏。」

他坦言對這個獎項一直採取佛系態度：「因為變數太大喇，不過我啲粉絲真係好熱心，早幾日喺街頭為我拉票派傳單，真係好似議會選舉一樣，所以我都要積極啲為自己拉票，用運動員嘅心態同粉絲一齊跑到上台嘅最後一刻！」至於他游說Tyson Yoshi搬屋，被對方改新花名為張師傅，軒仔笑說：「我只係覺得某啲區分為我哋嘅工作出入比較方便，佢有咁多潮物收藏，所以我提議佢搬大啲啫，我真係好鍾意叫人搬屋，哈哈！咁搬返出嚟市區啲生活，慳返多啲時間用嚟瞓覺，都對身體好啲啦。」