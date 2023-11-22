被麥明詩爆可能已秘婚　馮允謙當堂語塞

歌手馮允謙（Jay）新歌《給你幸福所以幸福》請了麥明詩(Louisa)做MV女主角，合作新鮮，令歌迷喜愛，他們今日（22日）再度拍住上出席連鎖店開幕活動，被封為「Fung麥 CP」，他們大讚此名不錯，Louisa笑言：「我哋各自都好Sweet，希望帶甜蜜畀觀眾。」

提到飛機師男友盛勁為（Keith)，她笑得特別甜，指有介紹男友給Jay認識，她說：「佢成日聽住Jay首歌，（因為睇你個MV？）一定有呢個原素，唔通鍾意Jay多過鍾意我咩！」Jay讚Keith好友善，還爆Keith雙手滑不溜手，一定有用Hand Cream習慣。Louisa笑指沒有留意，自爆一向甚少拖手：「我哋一齊少拖手，（一齊做咩？）傾偈多，佢同Jay同一星座，都係多愁善感嘅人。」問到兩對情侶，誰最先跑出結婚？Jay臉露尷尬，表示不懂回答，Louisa即爆料說：「Jay可能秘密結咗。」引來全場起哄，Jay一度語塞。當再追問她何時與男友拉埋天窗時，她笑稱要諗諗，指結婚並非她一個人的事，再借向Jay催婚而試圖甩身。

Louisa表示與Jay是一對幕前好友，大家性格好夾得來，並多謝Jay給予機會拍MV：「因為我唔怕醜、又厚臉皮，我畀建議佢會接納，又好配合我指示。」Jay自知拍攝較生硬，認為Louisa演戲經驗豐富，幫助他不少。Jay提到有留意Louisa近日一首廣告歌，讚她歌喉比想像中好，對於2人可有機會將來合唱？她戲言自己只可以唱和音，Jay建議可破格一點，可考慮寫一首Rap歌給她唱。