本日日本：將奈良美智經典夢遊公仔據為己有

要數日本當代藝術大師奈良美智最為人熟悉的作品，非於1999年創作的《The Little Pilgrims（Night Walking）》雕刻莫屬，坊間一般將之稱呼為夢遊公仔（Little Wanderer），被視為奈良美智創作生涯的轉捩點。身穿長袍的「夢遊公仔」閉上雙眼，溫柔地微笑，彷彿沉醉在夢境中。奈良美智巧妙將嚴肅的「朝聖」透過公仔的形象傳達出純真的感覺。現在可將這著名作品帶回家啦！日本的MoMA Design Store將於11月24日推出以這個作品為靈感的雪花玻璃球夢遊公仔「奈良美智Snowdome Little Wanderer」，高約12cm，以玻璃球配搭橡木底座，置於圓球中可愛的夢遊公仔以樹脂製成，並採用人手上色，加上漫雪紛飛的雪花設計，營造出夢幻的童話意境。共有黃色、藍色、紅色三款供選擇，而日本MoMA Design Store表參道、京都、心齋橋三間分店及官方網店將限定發售黃、藍及紅三款顏色。各售16,500日圓（約HK$858）。