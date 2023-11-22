COLLAR拍終極團歌MV連踩廿幾粒鐘　食叮叮消夜順番條氣

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成的女團COLLAR，繼《The Bright Side》、《idc》、《Speak Love》後，21日推出了年度第四首團歌《Atypical》，而作為年度結終的團歌，除了邀請韓國排舞導師來港為新歌排舞之外，MV內容更是破天荒非常豐富，雲集靚景、CG、道具動物等，當中Candy與Winka更獻出了第一次，體會室內拍攝落雨鏡頭，而Ivy造型超性感。

《Atypical》顧名思義是非典型意思，意旨在平凡生活中，活得不平凡，Gao表示：「喺營營役役社會裏，大家都有好多生活壓力、好多不同事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得非常有趣。」問到COLLAR在現實生活中，會有何Atypical行為？Candy笑言：「食極唔飽！」Ivy就認為：「參選女團！」而Marf則揚言：「拍廿幾個鐘頭MV！」

作為年度第四首團歌，今次MV內容非常豐富，除了引入CG、道具動物外，場景布置及道具製作亦十分精美，仔細度令COLLAR極為讚歎，芯駖表示：「我最深刻有個場景係地鐵，個布置係非常靚，我覺得自己好似去咗歐美地鐵站一樣！」Candy透露難忘一試策騎滋味：「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物（元素），估唔到今次真係有機會試。」至於Winka表示初嘗在室內拍攝落雨鏡頭，感覺特別。

為了今次MV拍攝，COLLAR連踩廿多小時開工，雖然辛苦，但各成員表現依然投入，十分專業，問到拍攝過程中，可有趣事發生？Winka笑說：「一直都冇諗過會有消夜，但下午嘅時候見工作人員買咗好多叮叮嘢食番嚟放雪櫃，原來就係預言今日會通頂拍攝。」

提到即將踏入年底，COLLAR將要出席樂壇各頒獎禮，未知對此COLLAR可會感到壓力？Gao與芯駖表示不會有壓力，揚言感覺是去參加Party，而Marf指十分期待可以在現場演出，她還大爆Ivy期待出席頒獎禮的After Party，Marf指：「Ivy好期待去After Party度食嘢！」Ivy聞言即笑說：「係呀，聽講啲叉燒好出名！」