新聞女王︱陳曉華為上位冇底線　網友激讚演技進步

視后佘詩曼擔大旗的無綫台慶劇《新聞女王》現時熱播中，昨晚第二集劇情繼續緊湊，延續首集開出的大型巴士翻側意外，經過Man姐（佘詩曼飾）精心布局，文家軍在「自卑機心女」芷瑤（陳曉華飾）助攻下打敗佐治（馬國明飾）為首的佐治黨；之後兩大陣營爭奪大型贊助額作為上位籌碼。

而陳曉華（Hera）飾演的角色慘淪辦公室鬥爭犧牲品，劇中天資不足的她為了存活3度死𦧲兼兩度下跪，分別是跪求盧博士（鄭啟泰飾）受訪、跪求Man姐不要解僱自己及扮醉死𦧲馬國明再次給予機會，期間數度眼泛淚光。

其中跪求Man姐場口相當戲劇性，原以為立了大功的她於Office大派勝利蛋糕之際竟收到Man姐的大信封，被用完即棄的她不但未有爭辯、更連尊嚴也不要跪地懇求Man姐：「我做錯咩呀？我同你道歉吖！」芷瑤之後再找佐治幫忙，並暗示可出賣美色：「我都可以冇底線，我都可以走光！」；可惜遭佐治篤爆她扮醉之餘，更以「香水論」奚落她謂：「女人嘅人緣你冇，女人嘅直覺你都冇。」、「狗咬人你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你。」

網民對Hera角色又愛又恨；角色自卑心太強，佢做得好有feel。

雖然Hera只客串2集，但卻連續引發熱議，不少網民大讚她演技有進步之餘，並對她角色的人設及遭遇大感興趣：「這種扮傻扮委屈的比擺明笑裏藏刀的奸角更可怕。」、「為咗上位，真係搏到又搶又跪。」、「角色自卑心太強，但佢做得好有Feel。」、「陳小姐好搶眼。」，更有網民覺得Hera的角色冇可能咁簡單：「可能有意外驚喜，到大結局以終極大boss（身份）出來對付阿佘和馬明。」

Hera受訪時直指十分心痛芷瑤：「當一個人好努力時，真係會犧牲好多嘢。我都覺得自己必須要好努力、唔努力就會連機會都見唔到；所以我會好努力，亦明白芷瑤嘅努力。我同芷瑤唔一樣嘅係，我有底線同埋我唔噴香水。」Hera又坦言與阿佘及李施嬅合作獲益良多：「佢哋係好好嘅榜樣，佢哋認真工作嘅氣場，令我拍攝時都更加集中。佢哋主動、積極，又完全唔怕辛苦，之前同施嬅拍咗3日戲，每日陽光都好猛烈，但佢曬足咁多日依然狀態好好。而阿佘同我分享過嘅嘢，到依家我拍嘢時都會經常用嚟提醒自己。」

另昨晚SNK小花之戰亦相當精彩，何依婷使出「衝擊眼球拉鏈大法」及「愛心舊毛巾」兩大絕招，高Ling的「拉鏈大法」更由開播前已贏盡熱話。之後二人之爭更趨白熱化，高Ling使出「送底褲」撒手鐧之餘，更以奸招欺騙何依婷，引發激烈衝突場面。