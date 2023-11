演唱會追加綵排福利　iKON拍片約定歌迷：不見不散！

韓國男團iKON將於12月9日在澳門舉行《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in MACAU》演唱會,是他們第一次在澳門舉行單獨演出。成員宋允亨、Bobby、金東赫、具俊會和鄭粲右最近特別拍攝問候影片,訴說想在演唱會跟粉絲見面,而他們又預備了豐富的追加福利,讓購票入場的觀眾滿載而歸。

在影片中,iKON先充滿活力地說出他們的口號:「GET READY,SHOW TIME!」並介紹自己是iKON來跟大家打招呼。接著便由具俊會宣布他們即將開騷的消息,全體成員更開心得一同拍手歡呼,他們又透露為了今次演唱會準備了很多歡快的演出,希望與粉絲一起唱歌,鄭粲右又用中文約定歌迷:「不見不散!」

另一方面,iKON為了報答歌迷的支持,特別追加給購買$1,788 VIP門票的觀眾,皆可獲得參加綵排的福利,還有神秘的獨家禮品包,全部不用抽選。同時,主辦還為iKON準備歡送會,將抽選300名VIP觀眾在演唱會後,再多一個近距離接觸iKON的機會,以回應大家多年不見的思念之情!加上原本已經公布的團體合照、簽名海報、簽名拍立得等豐富福利,吸引之餘,亦見到iKON對歌迷的寵愛。