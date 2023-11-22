欣宜潛隱大半年真正復出　終於獻聲再現真身

「神隱」大半年後復出的鄭欣宜（Joyce）繼在許廷鏗新歌《一場同事》MV中驚喜現身後，她終於獻聲，偕ERROR成員何啟華 (阿Dee）為動畫《星願奇緣》配上粵語，聲演女主角雅莎（Asha）的欣宜與聲演山羊華倫天奴（Valentino）的阿Dee合作愉快，在Dee的強攻下，氹得Joyce好開心。同時她將為動畫獻唱5首歌曲。

Joyce和阿Dee都像《星願奇緣》主角一樣深信「願望的力量」，認為許願就像給自己一個清晰的目標，成為一種推動力。Joyce憶述自己人生第一個願望，正是希望與全家人一起去主題樂園玩：「因為主題樂園陪住我長大，所以細個一直好想去主題樂園。結果我真係願望成真，第一次去主題樂園就係同媽咪和婆婆一齊去，留下了非常美好的回憶！」身為主題樂園忠粉的她，今次100周年紀念的動畫作配音，又是另一次願望成真，Joyce直言「我係覺得有少少威！」

阿Dee亦覺得今次為動畫配音是願望成真：「我一直都希望可以接更多不同類型的工作，例如電影、配音等，作更多不同的嘗試！」他更許下宏願，希望有日成為影帝，演藝表現獲得肯定！

談到想對方幫她實現一個怎樣的願望，Joyce笑言一向很欣賞阿Dee的幽默感，搞笑的節奏拿捏得很準確：「我想阿Dee幫我成為一個更Funny的人！」阿Dee此時卻一改搞笑本色，感性地說：「我們合作過幾次，我想Joyce幫我實現的願望是她可以開開心心做自己想做的事。希望Joyce可以堅強啲、開心啲！」Joyce聽到後大受感動眼泛淚光與阿Dee擁抱：「我每次同你合作都好開心！」