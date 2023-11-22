郭柏妍空中瑜伽疑走光　丁子朗：會關心佢

藝人丁子朗、鄺潔楹及港姐姜依宁等，今日（22日）到將軍澳出席「愛心曲奇暖萬家」活動，丁子朗透露忙完台慶演出後，近日已積極為「亞洲超星團」排練新舞蹈，自稱是樂壇跳唱新人的他，直言作息時間跟做演員完全相反，而下個月則再返上海繼續錄影。

丁子朗又透露跟冼靖峰一齊錄影節目時，有種相依為命感覺，他說：「我哋一齊凌晨收工，一齊食嘢，佢又會幫我買咖啡，無論比賽結果係點，我都獨得一個真心朋友。」提到在節目中有幸獲得韓國著名歌手Rain擔任導師，丁子朗興奮表示：「見到Rain好似粉絲見面會咁，好唔真實，佢係巨星，教我哋跳舞時，我同佢有身體接觸，我都畀佢電一電，佢個氣場好勁，又成日健身，身材好好，係我嘅奮鬥目標。」

提到緋聞女友郭柏妍日前在台慶表演空中瑜伽時疑走光，問丁子朗可有留意？他說：「我有留意佢好努力練習。（關心佢？）未有，因為冇睇新聞，有機會都會關心佢。」姜依宁則透露今個月剛與無綫簽下藝員合約，但由於仍要履行港姐職責，故出年才可以拍劇，而未來則要努力苦練廣東話，她說：「可能要報讀一啲課程或者睇新聞去去練。」問到莊子璇在台慶擔任司儀，卻被指指「孤獨精」無人理，姜依宁表示：「佢係司儀，我哋同佢係分開行紅地氈，但我喺化妝間有見到佢，我哋好快打咗聲招呼，仲問佢背台詞係咪好難。」

鄺潔楹則透露明年1月開拍新劇，由於角色要舞棍，所以近排開始排練，她說：「每次練3個鐘，因為支木棍好重，我有幾次仆親頭，又整傷腳趾尾，個傷患好耐未好，依家行路仲隱隱作痛。」