陳家樂被整蠱硬食成煲飯　衛詩雅自爆好事近？

由陳家樂、衛詩雅主演的英皇電影《不日成婚2》，承接上集故事，今次加入了好戲之人金燕玲飾演家樂母親，她的出現打亂了家樂與衛詩雅這對戀人的生活，更使二人感情產生問題。衛詩雅坦言首次與前輩金燕玲合作心情緊張：「第一次見面感覺係有個氣場跟住佢嚟，後來熟咗就知佢真係好Nice，我哋收工會傳訊息，就算依家拍完部戲都會約飲茶。」戲中跟對方有不少對手戲的她，大讚對方是一位很有要求的演員，所以自己也會背熟對白，又指對方演戲經驗豐富，每當開始拍攝自己的情緒亦自然跟着對方走，所以拍攝得相當順利。

提到有什麽難忘事，她笑指戲中的一場吃飯戲，可能是家樂戲中最難演的一場戲：「我發覺導演好鍾意叫佢食嘢，每次都會畀啲佢唔想食嘅嘢佢食。」家樂笑指導演可能想整蠱他，因現場每部攝錄機也會拍到他在吃飯，而當時金燕玲與衛詩雅正很投入情緒地去演繹這場戲，故不能扮吃：「如果我扮食飯就一定NG，到時連累佢哋就唔好啦！我咪下下都硬食。（食咗幾多碗？）成個飯煲都係我食囉！」衛詩雅笑指她們沒有NG，不過要就不同鏡位所以搞到家樂吃了整煲飯。

談到《不》這套電影非常旺姻緣，上集先有岑珈其向女友求婚，來到今集則有家樂跟女友連詩雅求婚，他笑言導演對第3集已經有想法：「佢話我或者衛詩雅生小朋友時就會開拍。」衛詩雅即表示未心急想嫁，家樂連隨表示：「恨嫁嘅心梗係唔會喺佢度出嚟，佢要等人哋有咁機會時先可以表露出嚟嘛！總之唔可以由個女仔做主動啦！」

談到陳家樂與連詩雅的婚禮，衛詩雅笑指為他們籌備婚禮嚇怕了自己：「嘩！我覺得頭都痛埋，如果畀我結婚我盡量唔會搞咁大，可能佢哋兩位都係藝人就會比較複雜囉！」家樂即踢爆她說：「即係你唔係呀？哈哈！佢爆㗎唔關我事呀！」隨即追問她是否已有對象？何時好事近？衛詩雅就尷尬表示姻緣到自然會來：「隨緣啦，嗰個人出現又時機好、風水又夾，最緊要我得閒，因為一定會電影行先，千祈唔好好似陳家樂咁，我分心唔到，如果佢喺我拍緊戲時求婚我一定會鬧佢！」