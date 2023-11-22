中年好聲音2︱向巨星致敬　陳蒨葶唱《波斯貓》羅文上身

無綫節目《中年好聲音2》向傳奇巨星致敬，評審團有伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻頂班。本回合為導師分組賽，24強選手將分成3組作賽，除了有韋綺姍、彭家麗冧莊擔任星級導師外，還有谷婭溦強勢加盟。三位導師「揀蟀」時表現肉緊，爭搶3大熱門劉可、顏米羔和安雅希，率先搶到劉可的彭家麗說：「愈靜嘅人，裏面愈多嘢畀人發掘。」谷婭溦則揀了顏米羔：「我嚟呢度就係想要冠軍！」韋綺姍則選了安雅希：「你跟住我一定係冠軍。」未正式比賽已戰意高昂！

本回合主題是「致敬傳奇巨星」，三組選手將以個人獨唱或雙人合唱形式演繹6個系列的經典金曲，並分成上、下半場進行對決；上半場的「致敬傳奇巨星」系列是「上海歌后」、「梅艷芳」和「羅文」，大熱之一的劉可再獻新猷，獻唱《明日天涯》的他挑戰歌劇式唱腔，大晒強勁震音，就如莫華倫上身一般！張佳添笑言：「你呢隻係Phantom of the Roman(羅文英文名)。」

是集女將的演出十分搶眼，林若盈、王玥齊齊以粉藍色露肩裝上陣獻唱《親密愛人》，兩人聲線、造型非常合襯，婉婉笑言她們如Twins一樣。張佳添大讚：「你哋兩個好靚聲，Blend 埋一齊耳仔就嚟懷孕，好悅耳。」至於獻唱《波斯貓》的陳蒨葶，粉藍色隱形眼鏡加上白色毛毛外套上陣的她化身妖爆波斯貓！蒨葶獻唱時不斷搔首弄姿，又扮貓咪叫和舔手，非常入戲。