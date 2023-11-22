Gao抱恙開工　與強尼飾演隔膜父女

藝人強尼、沈貞巧（阿Gao）、陸駿光、張達倫、陳子豐、邱頌偉今日（22日）為Makerville 原創劇 《出租大叔》拍攝。

強尼和阿Gao在劇中飾演有矛盾和隔膜的兩父女，受訪時阿Gao透露因上次出席活動，被大風吹一吹，故現在有點小感冒，但不影響今天的正常拍攝，又對強尼這個父親給予了高度評價：「呢個爸爸非常好，劇入面會有啲煩，成日認叻，但戲外就100分，佢好照顧我，會成日請我食嘢，拍劇又會提點我，而且提點嘅方式好自為勁舒服。」而在旁的強尼則回應：「提點我唔敢講，我都唔係好有經驗，但我哋六個演員會討論吓點樣拍得好啲，做得好啲，所以我哋都好開心。」

談到劇情，他們五位大叔將有「下海」情節，強尼更稱：「只要你畀錢，乜都可以做。」大爆大叔之一的張達倫和陸駿光尺度最大，有不少與女性親密的鏡頭，笑稱他們是動作演員，並特別點名指張達倫在挑戰緊電視的尺度。相對之下，強尼則自言全劇只有阿Gao一位女性做對手戲：「我嗰啲係冇女伴，全部文字意識交代咗（可惜？）完全唔會，我反而好期待達倫同埋駿光啲動作場面。」阿Gao則指劇中有不少感人、講述親情及搞笑場面：「只要係講關於親情，成長嘅位都會比較溫馨。」而強尼則指在劇中五位大叔會很聽阿Gao話，但劇外就會稍微整蠱她。