為人太囂張　賠罪要肉償

做人千祈唔好傲慢囂張，因為隨時會得罪人，自己要承擔後果。好似日本AV界嘅「高慢人妻系列」咁，當中嘅人妻就係因為對人太無禮、太囂張，唔單止被人百般玩弄，最後為咗賠罪仲要犧牲色相添！

出動震棒

喺Madonna出品嘅《傲慢的女上司成為丈夫的替罪羔羊》入面，多田有花係一間糖果公司嘅女高層，雖然佢精明能幹，但係待人傲慢無禮，又唔聽人意見，因而犯眾憎。有一日，麻煩又鹹濕嘅吉川大叔投訴糖果入面有異物，要求有花上門處理！而有花對住吉川仍不改傲慢態度，仲話對方只係小題大做，令吉川一肚火，爆Seed話如果唔賠罪就會搞到佢公司名譽掃地！呢個時候有花始知大件事，之不過一切都太遲，因為吉川已經備好震棒招呼佢，而有花亦惟有獻身賠罪。

忍無可忍

於片廠死夜惡推出嘅《高飛車社長夫人面對的鐵槌》一片中，打工仔草太為公司效力多年，一直相安無事，直至社長之子泰祥接手之後便噩夢開始，泰祥唔單止揮霍無道且不擅經營，最慘就係草太成日都要招呼囂張嘅社長夫人天川空。有一日，天川空猛鬧草太無鬼用，令佢忍無可忍對夫人嚟個霸王硬上弓！後來有債主上門搵泰祥收數，草太就向對方表示可以搵夫人以美色還債，搞到天川空被迫招呼債主。

有仇報仇

片廠溜池滾球製作嘅《鄰家高慢美人妻被捉住弱點》，講述後生仔亮平一個人住喺公寓單位，有一日，鄰家人妻佐藤乃乃果大鬧佢冇將垃圾包好就放喺門口，又話惹埋啲蟲蟻整污糟佢啲名牌衫，所以要亮平下跪謝罪！搞到一肚氣嘅亮平，第二晚決定去幫襯陪浴店洩一洩怒火，點知嚟招呼嘅陪浴孃竟然係乃乃果，亮平梗係有仇報仇，喺浴室向佢瘋狂進攻！之後亮平登門造訪，要乃乃果表演陪浴技巧，仲要玩埋毒龍鑽添！而乃乃果為免畀老公知道真相，只好任由亮平魚肉。

簡評

本仙一向以禮待人，即使對住討厭嘅人都唔會表現失禮，今日介紹畀大家嘅「高慢人妻系列」，當中嘅女主角為人傲慢又囂張，其下場亦話畀大家知待人無禮係有咩後果。喺3部作品中，本仙最鍾意多田有花主演嘅《傲慢的女上司成為丈夫的替罪羔羊》，原因係有花成熟冷艷，相當適合扮演高傲上司呢個角色，大家見到佢對人無禮又囂張嘅樣子，當然咬牙切齒，到佢被人用震棒玩到貼貼服服，隨即大呼痛快，令人睇得興奮。