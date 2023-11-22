張鎬濂最愛張丹峰　做出好成績獲洪欣撐追夢

現年23歲的洪欣兒子張鎬濂，有份參加無綫選秀節目《亞洲超星團》。天生「高人一等」的他，外形條件不俗，難怪節目未開播已「名列前茅」，兼且已被內地著名娛樂公司羅致旗下，前途無可限量。

鎬濂今次參加《亞洲超星團》獲大批網民及粉絲支持，65位參賽者中暫時排名第9，對於能否「終極成團」，他坦言對自己抱有信心。談到今次參加比賽，重拾唱、跳表演的熱情與初心，他謂：「（經理人）公司想我拍戲多啲，所以放低咗唱跳幾年，直到知道有呢個機會，覺得應該要把握。」錄影節目及受訓的數月都在與時間競賽，雖然辛苦但獲得的知識及經驗值回票價，又與來自香港的丁子朗及冼靖峯等一見如故，加上本身精通日、韓語，與其他參賽者溝通不成問題，鎬濂已成功贏得多段友誼。

成功簽約大公司

身高達1米88的他，直言5、6歲開始陪媽媽到片場拍劇，已知道自己想入行：「十幾歲拍跳舞片放上網，就有經理人公司聯絡我，媽咪當時唔贊成，要我讀完書先，後來我去完韓國受訓當練習生，又考到上海戲劇學院，佢就開心番，因覺得我可以學以致用。」生於演藝之家，目前已簽約內地紅星王一博所屬公司樂華娛樂旗下，鎬濂坦言希望憑實力闖出名堂，也不排除回香港發展的可能。

談到媽媽與繼父張丹峰多年來的照顧與栽培，他衷心感恩：「尤其係我爸爸，佢有時做得比媽咪仲要多，細個我學校有親子活動，佢都盡量抽空出席。（之前佢哋鬧婚變。）我係小朋友，大人嘅問題交番畀佢哋處理啦，不過我知佢哋好恩愛嘅。」據悉，洪欣今次很支持仔仔參賽，目前於內地生活的她，已訂機票日內飛返香港，出席《亞》節目的首次公開活動，為鎬濂站台。

場地：寬巷子@海港城