鍾采羲開健身中心美容院　望再殺入KOL界

藝人鍾采羲(Iris)、栢天男H乗黃百鳴等人，今晚（22日）出席電影《拯救嫌疑人》首映禮。Iris以一身低胸性感白色短裙現身，透露投資的健身中心近日正式開幕，而自己原本亦在銅鑼灣有經營一美容院，直言工作十分繁忙。不過她最近又有新想法，稱對KOL有興趣，又指看到一個網絡平台經營得十分成功，她也想集結自己認識的KOL好友們合力開辦一個平台：「我好多嘢都想做，我成日睇啲街訪，覺得好搞笑，同埋想做啲健身美容扮靚嘅主題，希望可以全部混合埋一齊，以搞笑為主，而且可以順便宣傳下啲生意同埋識多啲人，識吓啲男仔，同埋都想復出做返多啲幕前工作。」

Iris又稱十分渴望遇到合適的人可以發展關係：「遇到啱嘅人好難，可能我係天秤座成日都想追求浪漫（單身？）又唔算係，我同佢嘅關係比較複雜，有舊人，我哋依家算係朋友關係（擇偶條件？）以前會睇感覺，依家會睇好多嘢，會睇可唔可以適合過一世，會唔會上進咁。」

同場，黃百鳴將聯同「宇宙最強」甄子丹拍攝新戲《誤判》，預計明年一月完成拍攝。黃百鳴指今次電影會以香港取景為主：「呢個係我要求，我覺得好多電影過往都係外地取景，如果要振興香港電影，就應該多啲係返香港拍，我同甄子丹簽咗三部電影，三部我都要求喺香港拍。」強調不止《誤判》，連《葉問5》及《導火線》續集都將會在香港取景。問到在香港取景會否有難度？黃百鳴說：「香港點樣難拍都好，都要諗掂佢。我哋八十年代咁興旺，咪又係香港拍，我哋所有賣座電影都係香港拍，有咩難唔難（政府配合？）希望啦，其實咁做都係希望大眾睇返啲大電影。」談及電影，黃百鳴除了稱讚今日上映的《拯救嫌疑人》，還另外點名大讚了兩齣電影分別是《消失的她》和《孤注一擲》，又言現在很多內地電影都十分符合香港觀眾口味，認為內地在拍電影方面有進步。問到黃百鳴的朋友葉子楣有意復出拍戲？黃百鳴指已經很久未見她，又認為子楣若想復出可以有新嘗試，因很多角色她都演繹過。