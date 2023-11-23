星玄︱陳靜34E性感賣大包　中門大開Deep V到肚臍

今日係11月23日，農曆十月十一，宜大事勿用，最旺生肖係蛇，蛇仔蛇女事業心強，有機會喺職場上脫穎而出。陳靜就係屬蛇，早排佢上載咗一條影片，見佢喺法國街頭拍婚照，短短幾十秒就換咗3套婚紗，近乎條條裙都中門大開Deep V到肚臍，34E表露無遺。另外，佢話懷念一下夏天，着住白色比堅尼，再戴住頂牛仔帽，性感得嚟又有型，大晒上圍同長腿之餘，仲有腹肌添，不過佢就話今年密密工作，忙到冇時間出海，搞到唔可曬黑，仲話下年一定要曬黑，相信大家都想見吓皮膚嫩黑嘅你，話你事業心強，又真係講得幾啱噃。

今日幸運星係處女座，生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。楊冪就係處女座，外界向來都將佢同Angelababy比較，早排兩人都出席巴黎時裝周，Baby被踢爆睇「19禁」脫衣騷，有傳被封殺。相反楊冪就識做得多，除咗睇時裝騷外，仲喺巴黎鐵塔下着上旗袍，送瓷器畀品牌總監做禮物，趁機傳揚中華文化，咁網友咪勁Like囉，而佢自從開公司後，資源有增無減，先後成為多個品牌嘅全球代言人，影響力驚人，除咗生活稱心如意，工作都一樣咁順利。