【是日通勝】

農曆十月十一

癸卯年 癸亥月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：栽種、時插

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：21、35、39

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：好人唔怕做，自私自利會令好運離你而去！

金牛座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙子座：只要言行對得住良心，遇上瘟神也不用怕！

巨蟹座：遇上疑難必須問個明白，做人忌自作聰明。

獅子座：搵錢要依正途，勿鋌而走險，以免犯官非。

處女座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天秤座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

天蠍座：財運亨通，有閒錢宜多做好事，利人利己。

人馬座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

山羊座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

水瓶座：健康響警號，三餐要定時，小心餓壞肚子。

雙魚座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）兔 士氣差

鼠：要以工作為重，否則易在競爭中落後。

牛：適合聯誼會友，將會有聊不完的話題。

虎：人際關係不穩，為人處事要謙虛低調。

兔：是日沖煞，工作量暴增，士氣受打擊。

龍：單身者有月老牽線，易遇到真命天子。

蛇：事業心強，有機會在職場上脫穎而出。

馬：說話要有分寸，易因開玩笑而惹麻煩。

羊：上午的運勢較好，重要事應盡早處理。

猴：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

雞：精神欠佳，抗逆力差，易受外力干擾。

狗：小人擋道，謀事多波折，易陷入困境。

豬：保持認真態度，可在工作上取得佳績。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

玄學與創意

世人常以為玄學術數是古老、保守、不跟隨時代齒輪運轉的，但其實它一定要有創意，才可以繼續運行下去。

創意和玄學是兩個看似不相關的概念，但實際上有着密切關係。創意是指創造新的想法、概念或方法，而玄學是指探討超自然、神秘、非物質的領域。創意的產生往往來自於人們對未知領域的探索，而玄學正是對於未知領域的探索和研究。

在創意的發展過程中，人們往往需要思考和探索新的思維模式和方法，而這些思維模式和方法往往來自玄學的啟發。舉例，中國古代的《易經》是一部融合了哲學、玄學、占卜和文學的經典著作，它探討了自然、人文和社會等多方面的問題，成為了中國古代文化的重要組成部分。許多創意人才也從《易經》中獲得靈感和啟示，創造出許多優秀的作品。

另外，玄學也可以對於創意的發展起到一定的推動作用。在現代，許多創意人才在面對創作瓶頸時會選擇通過冥想、靈感隨筆等方式來啟發靈感，這些方法正是受到玄學的啟發。例如，中國的道家思想強調人與自然和諧相處，而這種思想可以幫助人們尋找靈感的源頭，從而創造出優秀的作品。