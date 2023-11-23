娛圈單打︱世紀合體賣恩愛　型佬獨愛呢棵菜

老本唔怕食，最緊要有力！經典日劇《GTO》於26年前首播，不僅創下收視佳績，更撮合男女主角反町隆史與松嶋菜菜子的美滿姻緣。二人2001年結婚，隔年合演大河劇，此後從未同框。最近因為護膚品牌重金禮聘邀請擔任代言人，終於再見這對模範夫妻世紀合體！

相隔逾20年再度與老婆合作，反町坦言，最不慣就是要在鏡頭前表現自然，皆因二人是真實夫妻，跟演戲截然不同。他又謂，與老婆互相尊重最重要，也是婚姻能夠長久維繫的秘訣。嗱，那些動輒出軌、郁啲離婚的名人明星，真係要學嘢！

反町今年49歲，臉上雖有歲月痕迹，但難得維持健碩體態，名副其實型佬一枚！他今年再演《GTO》特別篇，明年初播放，令人期待。

不過，這對神仙美眷的感情也非一帆風順。數年前有日媒爆料，力證二人婚變兼分居，反町在滋賀縣琵琶湖買了一間豪宅獨居，丟下老婆在東京照顧兩個女兒，甚至大爆他們曾經吵大鑊，婚姻名存實亡。正當傳聞滿天飛之際，又有知情人士跳出來解畫，指反町一直喜歡釣魚，在琵琶湖買屋就是為了這個嗜好；而兩女在東京讀書，才會跟老婆「分居」。

家家有本難唸的經，每對夫妻相處必然有高低起伏，反町和菜菜子也不例外。最關鍵是大家都在乎對方，不輕言放棄，白頭到老便不是夢。今年初兩公婆被拍得甜蜜約會，一杯飲品兩份飲，如今更世紀合體拍廣告，證明感情要好。老本唔怕食，這對金童玉女是一代觀眾的青春回憶，賣吓恩愛又搵到水，何樂而不為！